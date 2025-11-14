Οι νέες εγγραφές αυξήθηκαν κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, οι νέες εγγραφές αυξήθηκαν κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία που καταγράφεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε ο κλάδος της πληροφόρησης και επικοινωνίας με άνοδο 6%, ενώ ακολούθησαν οι κατασκευές με 5,9% και οι μεταφορές με 5,5%.

Παράλληλα, η Eurostat καταγράφει άνοδο και στις δηλώσεις πτώχευσης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Οι τάσεις ωστόσο εμφανίζονται μεικτές μεταξύ των επιμέρους κλάδων: πέντε τομείς σημείωσαν αύξηση στις πτωχεύσεις, ενώ τρεις εμφάνισαν μείωση.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν οι υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης με άλμα 20,7%, οι μεταφορές με 18,7% και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με 14,1%. Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στους τομείς πληροφόρησης και επικοινωνίας (-4,8%), στις κατασκευές (-3,1%) και στη βιομηχανία (-0,1%).

Τα στοιχεία προέρχονται από το αναλυτικό σύνολο δεδομένων της Eurostat για τις τριμηνιαίες εγγραφές νέων επιχειρήσεων και τις δηλώσεις πτώχευσης, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικότερες τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην ΕΕ.