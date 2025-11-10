Οι φετινές ημερομηνίες για Black Friday και Cyber Monday είναι η 28η Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών να αξιοποιήσουν τις προσφορές της Black Friday και της Cyber Monday εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένη φέτος, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της μεγάλης έρευνας EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025 της ΕΥ Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications και θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο. Όπως προκύπτει, το 63% των ερωτηθέντων σκοπεύει να πραγματοποιήσει αγορές την περίοδο των εκπτώσεων – ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με το 50% του προηγούμενου έτους. Οι φετινές ημερομηνίες για Black Friday και Cyber Monday είναι η 28η Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη διάθεση για αγορές εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών, όπου το 76% δηλώνει έτοιμο να εκμεταλλευτεί τις εκπτώσεις, ενώ πέρσι πιο “ζεστοί” εμφανίζονταν οι νέοι 18-29 ετών. Στην ομάδα 50-64 ετών, μόλις το 50% των συμμετεχόντων σκοπεύει να αγοράσει κάτι, ενώ καθοριστικός παράγοντας για την αυξημένη πρόθεση κατανάλωσης φαίνεται να είναι η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια – ιδιαίτερα ανήλικων, όπου η πρόθεση αγορών φτάνει το 77%.

Πρωταγωνιστές στις επιλογές των καταναλωτών είναι τα είδη τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές, με το 68% να δηλώνει ότι θα αναζητήσει σχετικές προσφορές, ποσοστό που ανεβαίνει στο 77% στους άνδρες. Ακολουθούν ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία σκοπεύει να αγοράσει το 61% των συμμετεχόντων, με τις γυναίκες να εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη διάθεση (68%). Σε χαμηλότερα επίπεδα κινούνται οι προθέσεις για αγορές προϊόντων προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%), ειδών σπιτιού και κουζίνας (26%), τροφίμων και ποτών (11%), αλλά και εμπειριών όπως εστιατόρια ή συναυλίες (9%).

Παρά τη θετική διάθεση, σημαντικό ποσοστό των καταναλωτών αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τις εκπτώσεις: το 45% αμφισβητεί κατά πόσο οι προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, με την καχυποψία να είναι μικρότερη στους νέους 18-29 ετών (32%). Επιπλέον, το 30% δηλώνει ότι τα προϊόντα που το ενδιαφέρουν σπάνια συμπεριλαμβάνονται στις προσφορές. Το συναισθηματικό αποτύπωμα της περιόδου παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, καθώς το 19% δηλώνει ότι περιμένει τις εκπτώσεις με ενθουσιασμό, ενώ το 13% αναφέρει ότι η πίεση για κατανάλωση τού προκαλεί κόπωση ή άγχος. Παρά ταύτα, η συντριπτική πλειονότητα, το 81%, παραδέχεται ότι ανέβαλε αγορές μέχρι την περίοδο των μεγάλων προωθητικών ενεργειών.