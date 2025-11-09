Με βάση το ποσοστό του 2,4%, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ έως 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Αύξηση στις συντάξεις κατά 2,4% θα λάβουν τέλος Δεκεμβρίου με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι.

Ο ΕΦΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει τους υπολογισμούς για τον ακριβή προσδιορισμό της δαπάνης, η οποία για το 2026 εκτιμάται συνολικά σε 542 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 467 εκατ. ευρώ αφορούν τις αυξήσεις των συντάξεων και 75 εκατ. ευρώ τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Με βάση το ποσοστό του 2,4%, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 500 ευρώ έως 100 ευρώ τον μήνα για συντάξεις των 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, η αύξηση αντιστοιχεί σε 150 ευρώ για συντάξεις 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις 1.250 ευρώ, 780 ευρώ για συντάξεις 2.700 ευρώ και 1.200 ευρώ για υψηλότερες συντάξεις. Η αύξηση θα δοθεί με την σύνταξη Ιανουαρίου, το τελευταίο δεκαήμερο Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά, οι καθαρές αυξήσεις ανά κατηγορία σύνταξης υπολογίζονται ως εξής:

• 12 έως 20 ευρώ για συντάξεις 500–850 ευρώ,

• έως 31 ευρώ για συντάξεις 800–1.300 ευρώ,

• έως 36 ευρώ για συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ,

• έως 45 ευρώ για συντάξεις 1.500–1.800 ευρώ,

• έως 65 ευρώ για συντάξεις 1.800–2.700 ευρώ.

• έως και 100 ευρώ για συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ.

Το τελικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί από την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης για το 2025. Αν οι δύο δείκτες κινηθούν υψηλότερα, οι συνταξιούχοι θα λάβουν διορθωτική αύξηση, η οποία θα δοθεί μαζί με τις αυξήσεις του 2027.

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση

Αυξήσεις στις συντάξεις θα λάβουν οι εξής κατηγορίες δικαιούχων:

1. Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και η σύνταξή τους έχει ήδη επανυπολογιστεί.

2. Παλαιοί συνταξιούχοι για τους οποίους εκκρεμεί ακόμη ο επανυπολογισμός. Η αύξηση θα δοθεί στο ισχύον ποσό και θα αναπροσαρμοστεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

3. Συντάξεις που δεν υπόκεινται σε επανυπολογισμό, όπως του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, που υπολογίζονται με ειδικές διατάξεις.