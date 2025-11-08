Με την έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης οφειλής, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν γρήγορα μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η δυνατότητα πώλησης ακινήτων από ιδιοκτήτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο χωρίς την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας επεκτείνεται, χάρη στη νέα, πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία που ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ.

Με την έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης οφειλής, οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν γρήγορα μεταβιβάσεις ακινήτων ή να εισπράττουν ποσά, ακόμη κι όταν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ενημερότητα. Η αλλαγή έρχεται να αντιμετωπίσει τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνταν μέχρι σήμερα, οι οποίες επιβάρυναν τόσο το Δημόσιο όσο και τους φορολογουμένους, που έβλεπαν τις οφειλές τους να αυξάνονται λόγω τόκων.

Η διαδικασία ενεργοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, όπου ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης ενημερότητας, ο φορολογούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον λόγο απόρριψης και συναινεί στην έκδοση βεβαίωσης οφειλής.

Εάν οι όροι πληρούνται, η βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα. Στο έγγραφο καταγράφονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές, ληξιπρόθεσμες ή μη, ρυθμισμένες ή όχι, για τις οποίες ο φορολογούμενος έχει ευθύνη καταβολής. Στις περιπτώσεις είσπραξης χρημάτων, περιλαμβάνονται επίσης και οφειλές σε αναστολή είσπραξης, ανεξαρτήτως ύψους ή κατάστασης ρύθμισης.

Η βεβαίωση οφειλής λειτουργεί ως επίσημη καταγραφή των οφειλών, επιτρέποντας την παρακράτηση του απαιτούμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου κατά τη μεταβίβαση ή την πληρωμή, χωρίς να μπλοκάρεται η συναλλαγή λόγω έλλειψης ενημερότητας. Η ηλεκτρονική διαδικασία καλύπτει περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων ή σύστασης εμπράγματων δικαιωμάτων, καθώς και αιτήματα είσπραξης χρημάτων από φορείς όπως οι ΟΤΑ, εφόσον οι εκκρεμείς οφειλές είναι το μόνο εμπόδιο για τη χορήγηση ενημερότητας και δεν υπερβαίνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.