Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου έκλεισε στις 2.014,47 μονάδες.

Με σταθεροποιητικές τάσεις και περιορισμένες μεταβολές ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από ενδοσυνεδριακή διόρθωση και επαναφορά σε θετικό έδαφος. Η εγχώρια αγορά ακολούθησε τον διεθνή χρηματιστηριακό ρυθμό, με επιλεκτικές κινήσεις από τους επενδυτές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.014,47 μονάδες με οριακή άνοδο 0,04%.Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 199,43 εκατ. ευρώ, με όγκο 31,12 εκατ. τεμαχίων και πακέτα αξίας 26,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 63 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 61 πτωτικά και 78 χωρίς μεταβολή.

Ο τραπεζικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.257,04 μονάδες με απώλειες 0,25%, ο FTSE 25 στις 5.082,37 μονάδες με μεταβολή +0,02% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 2.759,73 μονάδες με πτώση 0,37%.

Η κίνηση της αγοράς επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στο εξωτερικό, καθώς οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες σημείωσαν αρχικά απώλειες λόγω πιέσεων στον κλάδο των μικροτσίπ, ενώ στη συνέχεια ανέκαμψαν. Σημαντικό ρόλο στην αντιστροφή του κλίματος είχε η ανακοίνωση της ADP στις ΗΠΑ για την απασχόληση, με 42.000 νέες θέσεις εργασίας έναντι εκτιμήσεων για 22.000.

Στο ταμπλό, η AKTOR κατέγραψε άνοδο 4,2% στα 8,48 ευρώ μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Κέρδη σημείωσαν επίσης η Coca-Cola (+2,26% στα 39,90 ευρώ), η Cenergy (+2,07% στα 14,80 ευρώ), η Metlen (+1,2%), η Τιτάν (+1,16%) και η Motor Oil (+1,07%).

Στον τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς υποχώρησε κατά 1,79% στα 6,79 ευρώ και η Alpha κατά 0,41% στα 3,44 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με άνοδο 0,69% στα 13,18 ευρώ, ενώ η Eurobank παρέμεινε αμετάβλητη στα 3,22 ευρώ.

Μειώσεις καταγράφηκαν στις Jumbo (-2,15% στα 27,36 ευρώ), ΟΤΕ (-1,33% στα 16,33 ευρώ) και ΕΥΔΑΠ (-1,76% στα 6,69 ευρώ). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Intralot υποχώρησε κατά 0,18% και η ΕΧΑΕ κατά 0,96%, ενώ η Αλουμύλ ενισχύθηκε κατά 1,03%.

Στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, η EIS σημείωσε άνοδο 5,14%, ενώ ο Κέκροπας έκλεισε με κέρδη 3,5%.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στην ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών MSCI, με επίκεντρο τη Metlen και το ενδεχόμενο ένταξης της Τράπεζας Κύπρου, αν και δεν αναμένονται αλλαγές στη σύνθεση του MSCI Standard Greece, ο οποίος αριθμεί σήμερα εννέα μετοχές.