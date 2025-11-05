Στο εξωτερικό, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών συνεχίζουν να προβληματίζουν τους επενδυτές.

Μάχη για τη διατήρηση του ψυχολογικού ορίου των 2.000 μονάδων δίνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ξεκίνημα των συναλλαγών της Τετάρτης, σε ένα περιβάλλον αυξημένης νευρικότητας που επικρατεί στα διεθνή χρηματιστήρια. Στις 10:46 ο Γενικός Δείκτης ενισχυόταν κατά 0,15%, διαμορφούμενος στις 2.013,74 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 8,62 εκατ. ευρώ.

Στο εξωτερικό, οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά, καθώς οι υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών συνεχίζουν να προβληματίζουν τους επενδυτές. Η πτώση της Novo Nordisk, μετά από απαισιόδοξη πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη, προσέθεσε επιπλέον πίεση. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,67% στις 566,78 μονάδες, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα μέσα Οκτωβρίου.

Στη Γερμανία ο DAX χάνει 0,78% στις 23.761,22 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 διαμορφώνεται στις 9.685,60 μονάδες με απώλειες 0,30%. Πτώση 0,66% εμφανίζει και ο γαλλικός CAC 40, στις 8.013,89 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχωρεί 0,65% στις 42.981,49 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει απώλειες 0,87%, στις 15.883,50 μονάδες.

Ισχυρές πιέσεις δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, με πτώση 1,3%, την ώρα που οι τίτλοι τροφίμων και ποτών κινούνται οριακά υψηλότερα, ως ασφαλέστερη επιλογή σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας. Οι ανησυχίες για την αποτίμηση επανήλθαν έντονα τις τελευταίες ημέρες σε Wall Street και ασιατικές αγορές, οι οποίες έχουν ενισχυθεί φέτος χάρη στον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλώσεις κορυφαίων αμερικανικών τραπεζών την Τρίτη ενέτειναν το κλίμα επιφυλακτικότητας.