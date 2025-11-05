Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Στο τέλος της εβδομάδας με αρχές της επόμενης αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω για 50.000 ωφελούμενους σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα αφορά άνεργους/ες ηλικίας 30 ετών και άνω και κυρίως τους μακροχρόνια άνεργους/ες με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας, άνεργες γυναίκες, άνεργους/ες μέσης ηλικίας, άνεργους που πλήττονται/κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Στόχος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, μέσω της τοποθέτησής τους για έξι (6) μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στη δράση συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ως πάροχοι θέσεων επαγγελματικής/εργασιακής εμπειρίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα όλης της επικράτειας.

Η δράση αφορά στην τοποθέτηση ανέργων σε επιχειρήσεις/παρόχους δίνοντας στους ωφελούμενους/ ασκούμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία διάρκειας 6 μηνών. Η υπόδειξη/τοποθέτηση γίνεται σε συνέχεια της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης. Ειδικότερα, η υποστήριξη των εγγεγραμμένων αναζητούντων εργασία από τους εργασιακούς συμβούλους πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης για τη σύνδεση προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Η εξατομικευμένη προσέγγιση βασίζεται στις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στοχεύει στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη του ατόμου προκειμένου να λάβει τις κατάλληλες επαγγελματικές αποφάσεις για αυτό. Η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ).

Το Ψηφιακό (ΑΣΔ) περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με το επαγγελματικό προφίλ των ανέργων και τους επαγγελματικούς τους στόχους σύμφωνα με τα στοιχεία του βιογραφικού τους. Αποτελεί ένα δυναμικό αρχείο, το οποίο εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία είτε με πρωτοβουλία των ανέργων είτε μετά από συνεργασία με Εργασιακό Σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α. Μετά τη λήξη του προγράμματος η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει στον ωφελούμενο/ ασκούμενο βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Επιχειρήσεις/πάροχοι

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα ανά την επικράτεια ως πάροχοι θέσεων για την τοποθέτηση ανέργων.

Οι επιχειρήσεις/πάροχοι, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

i. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο/ ασκούμενο.

ii. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους/ασκούμενους.

iii. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους/ασκούμενους.

iv. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους/ασκούμενους.

v. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους/ασκούμενους.

vi. Επιχειρήσεις/πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελούμενων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση και για έως 20 ωφελούμενους/ασκούμενους.

Ωφελούμενοι/Ασκούμενοι

Ωφελούμενοι/ασκούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι/ες ηλικίας 30 ετών και άνω (που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους), απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την υπόδειξη τους από το ΚΠΑ2 όσο και κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

Προτεραιότητα κατά την υπόδειξη τους από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α. έχουν:

i. Μακροχρόνια άνεργοι/ες με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας,

ii. Άνεργες γυναίκες,

iii. Άνεργοι/ες που πλήττονται/κινδυνεύουν από την φτώχεια (Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος),

iv. Άνεργοι/ες μέσης ηλικίας (45-64 ετών).

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:

α) έχουν συμπληρώσει το 30 έτος της ηλικίας τους και να είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο (υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας),

β) είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ) έχουν συμφωνήσει σε ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους, δ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων που κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιχείρησης/παρόχου:

α) είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια ή άλλη επιχείρηση/πάροχο με την ίδια ειδικότητα,

β) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση, γ) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α' ή β' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Μετά τη δημοσίευση της Δημόσιας Πρόσκλησης από τη Δ.ΥΠ.Α., οι επιχειρήσεις/πάροχοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr https://www.gov. gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese- prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se- programmata-katartises-anergon.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην υποπαρ. 6.3.1 του παρόντος.

Μισθός

Η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει κάθε μήνα στους ωφελούμενους/ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση τριάντα δύο (32) ευρώ (και όχι για πάνω από 22 ημέρες τον μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία.

Η επιχείρηση/πάροχος υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ωφελού- μενο/ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης.

Ο ωφελούμενος/ασκούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στην επιχείρηση/πάροχο.