Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει νέα πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 μέσα στον Δεκέμβριο.

Τρεις πληρωμές έρχονται για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού μέχρι την ολοκλήρωση του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ για το 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα υπάρξει έξτρα πληρωμή εντός Δεκεμβρίου η οποία δεν αποκλείεται να γίνει πριν τα Χριστούγεννα.

Ειδικότερα προβλέπονται οι εξής πληρωμές:

28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η 5η διμηνιαία δόση του 2025

εντός Δεκεμβρίου: είτε στις 30 Δεκεμβρίου είτε εφόσον αποφασιστεί νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων μεταξύ 18-23 Δεκεμβρίου μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

τέλη Ιανουαρίου 2026 θα πληρωθούν οι τελευταίοι δικαιούχοι του 2025 που κάνουν αίτηση συνήθως τελευταία στιγμή εντός Ιανουαρίου 2026.

Στο μεταξύ έκλεισε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:

α) Έλληνες πολίτες

β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς

γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες

ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.

στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.

ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος

η) πολίτες άλλων κρατών.

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται:

α) Εάν περιέλθουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του δικαιούχου, το επίδομα επιστρέφεται από την έναρξη χορήγησής του.

β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

γ) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

2. Υποβληθείσα αίτηση Α21 με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύναται να τίθεται σε αναστολή, πριν από την καταβολή του επιδόματος, μέχρι να ελεγχθούν τα επισυναπτόμενα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

3. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος στις εξής περιπτώσεις:

α) Εάν ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρυνθεί από την Ελλάδα και η απουσία οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.

β) Εάν ο δικαιούχος απασχολείται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή ελληνικής τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξαρτώμενο τέκνο ακολούθησε την οικογένειά του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές του Εξωτερικού.

γ) Εάν η δικαιούχος μητέρα και τα εξαρτώμενα τέκνα φιλοξενούνται σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών.