Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,65 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 73,5 δισ. ευρώ

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις εισέρχονται σε περίοδο αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να καταβληθούν πάνω από 18,5 δισ. ευρώ σε φόρους και τέλη. Οι δόσεις φόρου εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας συγκροτούν το βασικό πλαίσιο των υποχρεώσεων αυτής της περιόδου. Μόνο για τον Οκτώβριο, τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από την τέταρτη δόση φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, την όγδοη δόση του ΕΝΦΙΑ, τον ΦΠΑ και άλλους φόρους υπολογίζονται σε 6,5 δισ. ευρώ.

Τον Νοέμβριο θα προστεθεί η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, συνολικού ύψους άνω των 1,25 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σε περίπτωση καθυστέρησης προβλέπονται πρόστιμα από 25% έως 100% του οφειλόμενου ποσού. Ο συνολικός όγκος φορολογικών υποχρεώσεων του Νοεμβρίου εκτιμάται σε 5,7 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα ανέλθει σε 6,42 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αναμένεται να ανέλθουν σε 26,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% σε σχέση με το 2025.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να φτάσει τα 15,7 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται να αυξηθεί στα 8,7 δισ. ευρώ, λόγω των βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Τον Ιούλιο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Ο αριθμός των οφειλετών ανήλθε σε 4.001.794, αυξημένος κατά 172.263 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ύψους περίπου 85 δισ. ευρώ, μόλις το 3,87% -δηλαδή 3,31 δισ. ευρώ- βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.