Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας καθιστά τη διαχείριση πιο φιλική προς τον πολίτη, μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία.

Ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας (Φ.Α.Υ.) του ΕΟΠΥΥ αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο που δίνει στους πολίτες πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες και τις υπηρεσίες υγείας που έχουν χρησιμοποιήσει μέσω του ΑΜΚΑ τους.

Παρά το γεγονός ότι η αναζήτηση του Φακέλου δεν είναι υποχρεωτική, η χρήση του προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως διαφάνεια και άμεση ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, ενώ επιτρέπει και την ηλεκτρονική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ χωρίς φυσική παρουσία.

Πώς αποκτά ομως κάποιος πρόσβαση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας;

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με δύο τρόπους:

Μέσω προσωπικών κωδικών (Κωδικός Χρήστη / Συνθηματικό): Ο ασφαλισμένος μπορεί να εγγραφεί ή να επανεγγραφεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ (εγγραφή/επανεγγραφή) ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες.

Μέσω κωδικών ΤΑΧΙSNET: Διαθέσιμη από τον Απρίλιο του 2020, αυτή η επιλογή αφορά μόνο πολίτες που εισέρχονται στην υπηρεσία για πρώτη φορά χωρίς προηγούμενους προσωπικούς κωδικούς.

Συχνά προβλήματα και λύσεις

Μήνυμα «Ο κωδικός που δηλώνετε χρησιμοποιείται ήδη»: Συμβαίνει όταν ο χρήστης διαθέτει ήδη κωδικό στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ή ΕΦΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να δηλωθεί διαφορετικός κωδικός για την εγγραφή.

Ξέχασα τον Κωδικό Χρήστη ή το Συνθηματικό: Εάν έχει ξεχαστεί μόνο το συνθηματικό, υπάρχει η επιλογή «Ξέχασα το συνθηματικό» (ανάκτηση κωδικού). Αν έχουν χαθεί και τα δύο στοιχεία, απαιτείται επανεγγραφή με νέο Κωδικό Χρήστη.

Πρόβλημα με ΤΑΧΙSNET και ΑΜΚΑ: Η είσοδος απαιτεί ταυτοποίηση του επωνύμου και της ημερομηνίας γέννησης όπως δηλώθηκαν στο Taxisnet και στο amka.gr. Διαφορετικά, η διόρθωση γίνεται μέσω ΚΕΠ ή στις αντίστοιχες πλατφόρμες (GSIS, AMKA).

Πρόσβαση σε προστατευόμενα ανήλικα μέλη

Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν πλέον να βλέπουν και τα στοιχεία των προστατευόμενων ανήλικων μελών της ασφαλιστικής τους μερίδας.

Μόλις τα παιδιά συμπληρώσουν το 18ο έτος, αποκτούν αυτοτελή πρόσβαση στον ΦΑΥ και πρέπει να εγγραφούν προσωπικά.