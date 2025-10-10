Σχετικά με τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων, ο Υπουργός επισήμανε ότι, ενώ η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί «θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα», η υπέρμετρη αύξηση των φόρων ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα.

Σειρά παρεμβάσεων για επίκαιρα ζητήματα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Eurogroup και του ECOFIN στο Λουξεμβούργο.

Οι τοποθετήσεις του επικεντρώθηκαν στη νέα πρόταση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, στην προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union – SIU), καθώς και στις εξελίξεις που αφορούν τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins).

Σχετικά με τη φορολόγηση των καπνικών προϊόντων, ο Υπουργός επισήμανε ότι, ενώ η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί «θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα», η υπέρμετρη αύξηση των φόρων ενδέχεται να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. «Όταν αυξάνουμε υπέρμετρα τους φόρους, αυξάνεται και το λαθρεμπόριο», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εμπειρία της Ελλάδας έχει δείξει πως απότομες φορολογικές αυξήσεις ενισχύουν την παραοικονομία, ιδίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Ο κ. Πιερρακάκης πρότεινε την υιοθέτηση μεταβατικών περιόδων, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών στόχων, της ανταγωνιστικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Έλληνας υπουργός στη συζήτηση για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, υπογραμμίζοντας ότι η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη. «Χρειαζόμαστε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και ευρωπαϊκούς πρωταθλητές, όχι μόνο εθνικούς», δήλωσε, εκφράζοντας τη στήριξη της Ελλάδας στην επιτάχυνση των σχετικών πρωτοβουλιών.

Επικαλέστηκε μάλιστα πρόσφατα παραδείγματα διασυνοριακών κινήσεων, όπως η πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και η συμμετοχή της UniCredit στην Alpha Bank, για να καταδείξει ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών δομών. «Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε την κρίσιμη κλίμακα που χρειάζεται για να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τα σταθερά κρυπτονομίσματα, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας ανάμεσα στις ευκαιρίες και στους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση τους. «Τα stablecoins δεν είναι πειραματικές τεχνολογίες, αλλά καθιερωμένα νομισματικά μέσα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να ενταχθούν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο συμβατό με τον κανονισμό MiCA, χωρίς όμως υπέρμετρους περιορισμούς που θα αποκόψουν την Ευρώπη από τις διεθνείς εξελίξεις.