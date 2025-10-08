Ποιοι συνταξιούχοι αποκλείονται από το επίδομα των 250 ευρώ.

Το επίδομα 250 ευρώ για συνταξιούχους θα καταβληθεί έως τα τέλη Νοεμβρίου, αλλά αρκετές κατηγορίες δικαιούχων θα μείνουν εκτός. Ο αποκλεισμός οφείλεται σε ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Συνολικά, υπολογίζεται ότι 1.067.298 συνταξιούχοι δεν θα λάβουν την παροχή. Από αυτούς, σχεδόν οι μισοί (482.243 άτομα) είναι χήρες, ορφανά ή δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων.

Επιπλέον, χιλιάδες δυνητικοί δικαιούχοι θα αποκλειστούν επειδή η σύνταξή τους δεν έχει εκδοθεί ακόμη, παρά την έγκαιρη προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ομάδες που μένουν εκτός επιδόματος 250 ευρώ:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (μέχρι 31/12/2024).

Υψηλά εισοδήματα: πάνω από 14.000 € για άγαμους ή 26.000 € για έγγαμους.

Μεγάλη ακίνητη περιουσία: πάνω από 200.000 € για άγαμους ή 300.000 € για έγγαμους.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά (πάνω από 671.000 άτομα).

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, καθώς το εισόδημα από εργασία συνυπολογίζεται.

Αναδρομικά του 2024, που προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ τονίζει ότι ανάμεσα στους αποκλειόμενους βρίσκονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που θα χρειάζονταν ιδιαίτερα την οικονομική ενίσχυση, ειδικά εν μέσω ακρίβειας.