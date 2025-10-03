Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό επικεντρώνεται στην απόκτηση κατοικιών σε περιοχές εκτός υψηλής τουριστικής πίεσης με χαμηλότερες τιμές, καθώς και σε ακίνητα υψηλής αξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων κατέγραψαν μείωση για πρώτη φορά μετά το 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εισροές κεφαλαίων το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 938,3 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 17,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όταν είχαν φτάσει τα 1,14 δισ. ευρώ.

Η πτώση ήταν εντονότερη στο πρώτο τρίμηνο, όπου οι εισροές περιορίστηκαν σε 356,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 31,6%. Στο δεύτερο τρίμηνο η υποχώρηση διαμορφώθηκε σε 6,5%, με 581,5 εκατ. ευρώ έναντι 622 εκατ. ευρώ το 2024.

Από το 2010 έως και το 2024 οι ετήσιες εισροές κατέγραφαν σταθερή άνοδο, με εξαίρεση το 2015 λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων και το 2020 εξαιτίας της πανδημίας. Η πορεία ξεκίνησε από τα 63 εκατ. ευρώ το 2010 και κορυφώθηκε στα 2,75 δισ. ευρώ το 2024.

Η πτώση του πρώτου εξαμήνου συνδέεται και με τις αλλαγές στο πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» και τους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι αιτήσεις για άδειες διαμονής μέσω του προγράμματος αυξήθηκαν κατά 5,8% στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, λόγω της έντονης κινητικότητας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο πριν από την εφαρμογή των νέων ορίων επένδυσης. Στην Αττική, το ελάχιστο ύψος επένδυσης ανέρχεται πλέον σε 800.000 ευρώ, με ορισμένες εξαιρέσεις για όσους είχαν υπογράψει προσύμφωνο έως τις 31 Αυγούστου 2024.

Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό επικεντρώνεται στην απόκτηση κατοικιών σε περιοχές εκτός υψηλής τουριστικής πίεσης με χαμηλότερες τιμές, καθώς και σε ακίνητα υψηλής αξίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Παράλληλα, αναπτύσσεται η ζήτηση για εξυπηρετούμενα διαμερίσματα στην Αττική, τα οποία αποφέρουν έσοδα μέσω οργανωμένης διαχείρισης και απευθύνονται σε μόνιμους κατοίκους, φοιτητές, τουρίστες, ψηφιακούς νομάδες και στελέχη επιχειρήσεων.