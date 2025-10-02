Ο ΑΔΜΗΕ εξηγεί ότι η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει να αποτυπώνονται καλύτερα οι πραγματικές διακυμάνσεις στη ζήτηση και την παραγωγή ρεύματος.

Από την 1η Οκτωβρίου άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Η αγορά ηλεκτρισμού δεν λειτουργεί πια με βάση ωριαία διαστήματα, αλλά με ανάλυση ανά 15 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές και οι ποσότητες ενέργειας δεν θα υπολογίζονται πλέον 24 φορές την ημέρα, αλλά 96.

Ο ΑΔΜΗΕ εξηγεί ότι η αλλαγή αυτή θα βοηθήσει να αποτυπώνονται καλύτερα οι πραγματικές διακυμάνσεις στη ζήτηση και την παραγωγή ρεύματος. Με την αυξανόμενη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που εξαρτώνται από τον καιρό και έχουν μεταβλητή παραγωγή, χρειάζονται πιο συχνά δεδομένα για να προγραμματίζεται σωστά το σύστημα.

Για να γίνει η μετάβαση, ο ΑΔΜΗΕ συνεργάστηκε στενά με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ, αλλά και με 32 Διαχειριστές και 17 Χρηματιστήρια Ενέργειας από όλη την Ευρώπη. Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα θα λειτουργήσουν ομαλά.

Πρακτικά, οι εταιρείες που συμμετέχουν στην αγορά μπορούν πλέον να καταθέτουν εντολές αγοράς ή πώλησης ρεύματος για κάθε 15λεπτο της ημέρας. Έτσι, η διαδικασία προγραμματισμού της ενέργειας γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, κάτι που διευκολύνει και τη λειτουργία του δικτύου.

Η αλλαγή εφαρμόζεται τόσο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας όσο και στην Ενδοημερήσια Αγορά. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ρευστότητα, να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών και να προσαρμοστούν οι αγορές ηλεκτρισμού στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το νέο σύστημα, η ενσωμάτωση των ΑΠΕ γίνεται πιο ομαλή, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Παράλληλα, το μοντέλο αυτό δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους συμμετέχοντες, καθώς τους επιτρέπει να κινούνται σε μικρότερα χρονικά βήματα, πιο κοντά στη ζήτηση και την παραγωγή κάθε στιγμής.