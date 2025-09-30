Αποχωρεί από την ηγεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο Θάνος Θανόπουλος, καθώς αναλαμβάνει υψηλόβαθμη θέση στη Eurostat.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του κ. Θανόπουλου στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Eurostat – Ευρωπαϊκή Στατιστική (DG ESTAT). Η ημερομηνία ανάληψης των νέων καθηκόντων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, ο κ. Θανόπουλος διαθέτει επαγγελματική διαδρομή άνω των 25 ετών στον δημόσιο τομέα, με εξειδίκευση στα επίσημα στατιστικά και την οικονομία. Έχει εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή για τα Στατιστικά και στο Συμβούλιο της ΕΕ ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην Ομάδα Εργασίας για τα Στατιστικά, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στατιστικής πολιτικής.

Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θέση που κατέχει σήμερα, ηγήθηκε της πρώτης ψηφιακής Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών στην Ελλάδα, ενώ προώθησε την πρώτη εθνική στρατηγική για τη στατιστική παιδεία και επέβλεψε τον εκσυγχρονισμό της ΕΛΣΤΑΤ, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα Πρακτικής των Ευρωπαϊκών Στατιστικών. Επιπλέον, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ομάδας Εταιρικής Σχέσης του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, καθώς και σύμβουλος σε ποικίλους φορείς του ελληνικού δημόσιου και του ακαδημαϊκού χώρου.

Με την εις βάθος γνώση του περίπλοκων στατιστικών συστημάτων και το αποδεδειγμένο έργο του στη διοίκηση και τον εκσυγχρονισμό, ο Αθανάσιος Θανόπουλος θεωρείται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Eurostat.

