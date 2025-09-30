Οι ρυθμίσεις, ενεργές και ολοκληρωμένες έφτασαν στο δεύτερο τρίμηνο τις 1.093.518, με συνολικές οφειλές 8,85 δισ. ευρώ.

Πάνω από μισό δισ. ευρώ αυξήθηκε το χρέος που διαχειρίζεται το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του e-ΕΦΚΑ. Το συνολικό υπόλοιπο οφειλών ανήλθε σε 50,29 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 49,73 δισ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου, καταγράφοντας άνοδο 562 εκατ. ευρώ μέσα σε τρεις μήνες.

Στο ίδιο διάστημα, το Κ.Ε.Α.Ο. συγκέντρωσε εισπράξεις ύψους 466,7 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που έχει αποδώσει στα ασφαλιστικά ταμεία από την έναρξη της λειτουργίας του στα 14,13 δισ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει τη συμβολή του στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Όσον αφορά τις ρυθμίσεις, ενεργές και ολοκληρωμένες έφτασαν στο δεύτερο τρίμηνο τις 1.093.518, με συνολικές οφειλές 8,85 δισ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, 310.626 παραμένουν ενεργές, αντιστοιχώντας σε 4,95 δισ. ευρώ, ενώ 782.892 έχουν ολοκληρωθεί, με ρυθμισμένα χρέη 3,9 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των απολεσθεισών ρυθμίσεων, που ανέρχονται σε 1.234.352, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 21,44 δισ. ευρώ να επιστρέψουν σε καθεστώς ληξιπρόθεσμου χρέους. Η απώλειά τους συνδέεται κυρίως με μη καταβολή δόσεων, δημιουργία νέων οφειλών ή παραβάσεις των όρων ένταξης.

Η πλειονότητα αφορά την πάγια ρύθμιση, με περισσότερες από 719.000 περιπτώσεις και ποσά άνω των 11,8 δισ. ευρώ, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων του Ν. 4611/2019, με πάνω από 308.000 περιπτώσεις και χρέη άνω των 3,3 δισ. ευρώ. Απώλειες σημειώνονται και σε καθεστώτα εξωδικαστικού συμβιβασμού, ρυθμίσεις λόγω πανδημίας και στις νεότερες ρυθμίσεις έως 72 δόσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 35.421 νέοι οφειλέτες με συνολικά χρέη 35,7 εκατ. ευρώ. Από αυτούς, 18.542 προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ Μισθωτών/τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 16.140 από τον e-ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών, 259 από τον τ. ΟΑΕΕ, 149 από το τ. ΕΤΑΑ, 246 από το τ. ΕΤΕΑΕΠ και 85 από λοιπούς φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ.