Η Credia Bank παρουσίασε στους αναλυτές τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου, με τη διοίκηση να δίνει έμφαση στη στρατηγική κεφαλαιακής ενίσχυσης και ανάπτυξης.

Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών (CET1) αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11% έως το τέλος του 2025, από 10,4% που ήταν στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η ενίσχυση αυτή θα προέλθει από οργανική δημιουργία κεφαλαίου, πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και προγραμματισμένη συνθετική τιτλοποίηση. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βρίσκεται στο 17,3%, μετά και την έκδοση τίτλων AT1.

Η τράπεζα ολοκλήρωσε στο πρώτο εξάμηνο εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ, δημιουργώντας καθαρή πιστωτική επέκταση 542 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος στόχος για πιστωτική επέκταση άνω του 1 δισ. ευρώ χαρακτηρίζεται εφικτός, με το μερίδιο αγοράς στη νέα παραγωγή δανείων να ανέρχεται σε 11,2% και τις εκταμιεύσεις να εμφανίζουν αύξηση 45% σε ετήσια βάση. Στις νέες χορηγήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέχουν μερίδιο 47%, στοιχείο που αποτυπώνει την κατεύθυνση της χρηματοδότησης.

Η ενσωμάτωση της Παγκρήτιας Τράπεζας και η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελούν βασικούς άξονες για την περαιτέρω ενδυνάμωση του σχήματος. Η συναλλαγή με τη Μάλτα βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτεί εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει δημόσια πρόταση προς τους μετόχους μειοψηφίας στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, στην τιμή των 1,44 ευρώ ανά μετοχή. Σε σχέση με πιθανές επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις, η διοίκηση ανέφερε ότι το πλαίσιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και οι σχετικές συζητήσεις με τις εποπτικές αρχές της Φρανκφούρτης δεν έχουν ξεκινήσει.

Η τράπεζα υλοποιεί διαδικασίες απόσχισης του κλάδου POS, με στόχο τον εξορθολογισμό των λειτουργιών. Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στην τεχνολογική αναβάθμιση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τη διευκρίνιση ότι το δίκτυο καταστημάτων θα συνεχίσει να έχει ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρά το rebranding σε 65 καταστήματα, ενώ οι νέοι επιχειρησιακοί στόχοι για Ελλάδα και Μάλτα θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο.

Στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, οι νέες εισροές εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ποσοστό περίπου 1%. Οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν ισχυροί, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 58%. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 6,5 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών διαμορφώθηκαν στα 810 εκατ. ευρώ.

