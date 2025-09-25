Υπάρχει πράγματι μια πιθανότητα ο τραπεζικός σας λογαριασμός να χαρακτηριστεί αδρανής και να «χάσετε» το υπόλοιπό σας.

Αφού κυκλοφόρησαν παραπλανητικά βίντεο στα social media που ανέφεραν πως κινδύνευει κανείς να «χάσει» τις καταθέσεις του και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση, καλό θα ήταν να αποσαφηνίσουμε τι πραγματικά ισχύει.

Προφανώς και δεν «εξαφανίζονται» οι καταθέσεις σας αν δεν πραγματοποίησετε κάποια συναλλαγή για δύο χρόνια.

Ωστόσο υπάρχει πράγματι νόμος που προβλέπει την παραγραφή του υπολοίπου υπέρ του Δημοσίου, όταν ένας λογαριασμός χαρακτηριστεί «αδρανής».

Σύμφωνα με τον Ν.4151/2013, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει καμία πραγματική συναλλαγή για 20 συνεχόμενα χρόνια στον λογαριασμό σας, τότε αυτός χαρακτηρίζεται αδρανής και το υπόλοιπό του παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Ενδεικτικά, πραγματική συναλλαγή για τους σκοπούς του νόμου θεωρείται η:

