Η οικονομική ανάσα φτάνει έως τα 800 ευρώ- αυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί- και αφορά χιλιάδες νοικοκυριά που πλήττονται από το υψηλό κόστος στέγασης.

Λίγες ημέρες έμειναν για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους μισθωτές κατοικιών, καθώς η σχετική προθεσμία για τακτοποίηση ενδεχόμενων εκκρεμοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Κρίσιμο στοιχείο για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η σωστή συμπλήρωση του αριθμού μισθωτηρίου στη φετινή φορολογική δήλωση.

Το Dnews.gr έχει δημοσιεύσει, σε προηγούμενο άρθρο, τα πιο συχνά ερωτήματα για την επιστροφή ενοικίου:

1. Μέχρι πότε έχουν προθεσμία οι ενοικιαστές για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου;

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου δεν θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

2. Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι στη φορολογική τους δήλωση;

Κρίσιμος είναι ο κωδικός 081. Αν εμφανίζεται εκεί ο αριθμός μισθωτηρίου, η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα. Αν παραμένει κενός, πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με τον σωστό αριθμό μισθωτηρίου της κύριας κατοικίας για το 2024.

3. Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης;

Η επιστροφή φτάνει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί. Για μια τετραμελή οικογένεια το ποσό ανέρχεται σε 900 ευρώ. Για φοιτητική κατοικία η ενίσχυση είναι επίσης έως 800 ευρώ.

4. Ποια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ισχύουν;

Για άγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, για ζευγάρια τις 28.000 ευρώ με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 31.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ από το δεύτερο παιδί και πάνω. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε μέλος. Για φοιτητικές κατοικίες δεν ισχύει περιουσιακό όριο.

5. Τι προβλέπεται σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης;

Όσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό με τόκο 8,76% και θα αποκλειστούν από την ενίσχυση για τρία χρόνια.

6. Τι αλλάζει από το 2026 για τα ενοίκια;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενοίκια που καταβάλλονται με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ούτε για επιδότηση ούτε για φοροαπαλλαγή. Οι ενοικιαστές θα χάνουν την επιστροφή και οι ιδιοκτήτες την έκπτωση 5% στο εισόδημα από ενοίκια. Αντίστοιχα, επαγγελματικά ενοίκια χωρίς παραστατικά δεν θα εκπίπτουν ως δαπάνη.