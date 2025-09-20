Διπλή πίεση σε επιχειρήσεις από ενοίκια και κόστος μετεγκατάστασης.

Μεταβολές καταγράφονται στην αγορά επαγγελματικής στέγης, καθώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων προχωρούν σε αυξήσεις μισθωμάτων κατά τη λήξη συμβολαίων.

Το αποτέλεσμα είναι αρκετές επιχειρήσεις να μετακινούνται σε άλλες περιοχές ή να διακόπτουν τη λειτουργία τους, καθώς το κόστος αναπροσαρμογής ή μετεγκατάστασης είναι υψηλό. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με την αγορά, έχει επανεμφανιστεί και η πρακτική του «αέρα», δηλαδή η άτυπη καταβολή ποσού για την ανανέωση ή τη μίσθωση νέου καταστήματος.

Στην Αθήνα, τα ζητούμενα ενοίκια για καταστήματα φτάνουν σε υψηλά επίπεδα: 3.500 ευρώ για 150 τ.μ. στην περιοχή του Πύργου Αθηνών, 9.000 ευρώ για 300 τ.μ. στην πλατεία Κάνιγγος και 4.000 ευρώ για περίπου 100 τ.μ. στην οδό Ακαδημίας. Στη Θεσσαλονίκη, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται σε 2.700 ευρώ για 60 τ.μ. στην πλατεία Ναυαρίνου, 2.900 ευρώ για 120 τ.μ. στην Εγνατία και 5.500 ευρώ για περίπου 190 τ.μ. κοντά στον Λευκό Πύργο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε για το 2024 μέση αύξηση 9% στις τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με το 2023. Κατά περιοχή, η αύξηση ανήλθε σε 10% για την Αθήνα, 7% για τη Θεσσαλονίκη και 7% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μισθώματα όλων των κατηγοριών καταστημάτων κατέγραψαν μέση ετήσια άνοδο 6%, με τα αντίστοιχα ποσοστά να φτάνουν το 6% για την Αθήνα, το 9% για τη Θεσσαλονίκη και το 7% για την υπόλοιπη χώρα.

Στοιχεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ δείχνουν ότι περίπου 5% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ενοίκια, ενώ το 11% δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του το επόμενο διάστημα. Στη Θεσσαλονίκη, το 13% των επιχειρήσεων αναφέρει το ύψος των ενοικίων ως βασικό ζήτημα.

Η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει πλαφόν 3% στις αυξήσεις ενοικίων επαγγελματικής στέγης έως το τέλος του 2025. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα ενεργά συμβόλαια, ενώ σε νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις οι τιμές καθορίζονται ελεύθερα.

Επαγγελματικοί φορείς έχουν υποβάλει προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία, ζητώντας παράταση του πλαφόν, καθιέρωση ελάχιστης διάρκειας μισθώσεων και παροχή φορολογικών κινήτρων για ιδιοκτήτες και μισθωτές, με στόχο τη σταθερότητα στην αγορά επαγγελματικής στέγης.