Αύξηση κατέγραψαν οι μεταφορές φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ελλάδα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το συνολικό μήκος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ανήλθε σε 1.471 χιλιόμετρα, με 517 χιλιόμετρα να αφορούν τον κεντρικό αγωγό υψηλής πίεσης και 954 χιλιόμετρα τους αγωγούς τροφοδοσίας.

Οι δαπάνες για τη συντήρηση των υποδομών ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,1% σε σχέση με το 2023, ενώ οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις έφτασαν τα 230,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 28,6%.

Παράλληλα, οι εισαγωγές φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι εξαγωγές από τα σημεία εξόδου κατά 2,2%.

Σημαντική άνοδος καταγράφηκε στο μεταφορικό έργο, το οποίο ανήλθε σε 1,25 δισ. τονοχιλιόμετρα, παρουσιάζοντας άλμα 113,1% σε σύγκριση με το 2023.

Ωστόσο, μειώθηκαν τα ποσοστά χρήσης της τεχνικής δυναμικότητας των αγωγών: οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν στο 33,1% της δυναμικότητας των σημείων εισόδου (από 46,6% το 2023) και οι παραδόσεις στο 18,5% της δυναμικότητας των σημείων εξόδου (από 21,6%).

Εκτός από το Εθνικό Σύστημα, λειτουργεί και το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου, στο οποίο περιλαμβάνονται ο αγωγός TAP και ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB).

Ο TAP μετέφερε στην ελληνική επικράτεια 130,6 εκατ. MWh φυσικού αερίου, με αύξηση 2,1% σε σχέση με το 2023, ενώ οι εξαγωγές μέσω αυτού ανήλθαν σε 108,8 εκατ. MWh. Ο IGB, αντίθετα, εμφάνισε κάμψη, καθώς οι εξαγωγές από την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 28,5%, στα 11,1 εκατ. MWh.