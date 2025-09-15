Αισιοδοξία για μείωση των επιτοκίων από τη FED.

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της συνεδρίασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) αυτήν την εβδομάδα, κατά την οποία οι επενδυτές προεξοφλούν απόφαση για μείωση των επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 49,23 μονάδων (+0,11%), στις 45.883,45 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,64 μονάδων (+0,94%), στις 22.348,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,99 μονάδων (+0,47%), στις 6.615,28 μονάδες.