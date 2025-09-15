Υποχρεωτική η τραπεζική καταβολή των ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Την υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των ενοικίων σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Ιανουαρίου του 2026, προβλέπει το άρθρο 210 (Πληρωμή μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού) του νόμου 5222/2025 (ΦΕΚ 134 Α’ 28-7-2025) του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις», με το οποίο επεκτείνεται αυτή υποχρεωτικά και στα μισθώματα κατοικιών.

Σε περίπτωση που τα ενοίκια δεν μπαίνουν τραπεζικά τότε:

Ο ενοικιαστής θα χάνει το επίδομα ενοικίου και την επιστροφή Νοεμβρίου

Ο ιδιοκτήτης θα χάνει την έκπτωση 5% επί των ενοικίων λόγω ζημιών και αποσβέσεων των ακινήτων

Ως κύρωση σε βάρος των ιδιοκτητών για την μη τραπεζική καταβολή των ενοικίων από τους ενοικιαστές τους προβλέπεται η αποστέρησή τους από τη νόμιμη έκπτωση -5% επί των ενοικίων λόγω ζημιών και αποσβέσεων των ακινήτων τους, όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ: «Θα τιμωρούνται δηλαδή με αποστέρηση νομίμου δικαιώματός τους οι ιδιοκτήτες, επειδή κάποιοι ενοικιαστές τους, κυρίως εκείνοι που δεν ενδιαφέρονται για την είσπραξη του επιδόματος του Νοεμβρίου, θα αρνούνται να τους καταβάλουν τραπεζικά τα μισθώματά τους».

Ως κύρωση σε βάρος των ενοικιαστών που δεν καταβάλουν τραπεζικά τα ενοίκια κατοικιών προβλέπεται η αποστέρησή τους από το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, αλλά και από κάθε ευεργέτημα, ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.

Κατόπιν αυτού, και παρόλο ότι η καταβολή των περισσοτέρων ενοικίων γίνεται ήδη τραπεζικά, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει προς τους ενδιαφερόμενους εκμισθωτές ακινήτων τις εξής οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία και απροβλημάτιστη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ώστε να μην διακινδυνεύσουν να υποστούν την προβλεπόμενη σε βάρος τους άδικη «ποινή»:

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συνιστούμε ο κλασσικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ ………….….. της Τράπεζας …………….…. (ή που έχει γνωστοποιηθεί στο μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για το λόγο αυτό την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο.».

Η προσθήκη αυτή είναι απόλυτα αναγκαία γιατί ο εκμισθωτής δεν έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νέα διαδικασία, τυχόν ενοικιαστή του που εμμένει, για δικούς του λόγους, να μην του καταβάλει τα ενοίκια στην τράπεζα, όπως ορίζει πλέον ο νόμος.

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1.1.2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή, και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ, μέσω διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από αυτήν.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή είναι σκόπιμο να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού, για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Ομοίως σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 € από τραπεζικό λογαριασμό, ποσών που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα. Συνεπώς πρακτικά η είσπραξη των κατατιθεμένων ενοικίων από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή θα γίνεται κάθε μήνα από όποιον είναι ταχύτερος από τους δύο: Από τον εκμισθωτή ή από την ΑΑΔΕ!

Τι λέει η Πανελλήνια Ένωση Ενοικιαστών για τα μέτρα της ΔΕΘ

«Αυτό, το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη, αφού μπορεί να βλέπει την περιουσία του να αυξάνεται, την φορολογία του να μειώνεται και του επιτρέπει να εισπράττει μεγαλύτερο ενοίκιο σε σχέση με αυτό που εισέπραττε στο παρελθόν. Πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές».

Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού στην συνέντευξη, την οποία έδωσε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) σε ερώτηση δημοσιογράφου της ΕΡΤnews και περιγράφει την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην στεγαστική κρίση, που μαστίζει την χώρα και την τραγική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το σύνολο των ενοικιαστών.

Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη ότι η κυβέρνηση καθ’ όλη την διάρκεια της στεγαστικής κρίσης δεν έχει λάβει ούτε ένα σοβαρό και άμεσο μέτρο υπέρ των ενοικιαστών, ενώ συνεχώς ανακοινώνει μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών.

Απαλλαγή φόρου για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι κρατούσαν κλειστά τα σπίτια τους, εκβιάζοντας την κοινωνία και πυροδοτώντας τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις των μισθωμάτων και τώρα θα τα προσφέρουν για μίσθωση με ανεξέλεγκτα ενοίκια, χωρίς να πληρώσουν κανένα φόρο για τρία (3) έτη.

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με επιδότηση των ιδιοκτητών να επισκευάσουν σπίτια – ερείπια, με έξοδα του δημοσίου, για να τα νοικιάσουν και πάλι με ανεξέλεγκτα ενοίκια και να καρπωθούν ολόκληρο το όφελος.

Μείωση του φόρου επί των ενοικίων, τα οποία εισπράττουν, ώστε να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη τους, αφού θα νοικιάζουν τα σπίτια τους όσο θέλουν και με όποιους όρους θέλουν, χωρίς να έχουν κανένα περιορισμό, ενώ θα πληρώνουν και λιγότερο φόρο. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι αν συνετισθούν και δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια θα μειωθεί ακόμη περισσότερο ο φόρος.

Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης (fast track εξώσεις), ένα μέτρο, το οποίο σημαίνει ότι ο ενοικιαστής θα «πετιέται» στον δρόμο με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του μισθωτηρίου του, χωρίς καν δίκη, χωρίς να μπορεί να απευθυνθεί στο φυσικό του Δικαστή και να ζητήσει μία προθεσμία, όταν την έχει ανάγκη, και φυσικά αν τολμήσει να ζητήσει κάποια προθεσμία, να υφίσταται τον εκβιασμό του ιδιοκτήτη για υπερβολική αύξηση του μισθώματος.

Πιστοποιητικό φερεγγυότητας, το οποίο θα δημιουργήσει νέους εκβιασμούς, αφού, αν ένας ενοικιαστής έχει κάποια οφειλή προς το δημόσιο ή προς κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, θα είναι καταδικασμένος να απολογηθεί στον υποψήφιο εκμισθωτή και να υποστεί τον εκβιασμό του εκμισθωτή, προκειμένου να καταβάλει μεγάλο αριθμό ενοικίων προκαταβολικά με την μορφή της εγγύησης και να καταβάλει, επίσης, υπερβολικό μίσθωμα, διαφορετικά δεν θα βρίσκει σπίτι να νοικιάσει.

Από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση, δίνει ψίχουλα στους ενοικιαστές με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως στο ύψος, όχι του πραγματικού, αλλά του δηλούμενου από τον ιδιοκτήτη στην ΑΑΔΕ μισθώματος. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι ο μέσος όρος των δηλουμένων μισθωμάτων είναι 255,00 ευρώ μηνιαίως και, επομένως, αυτός θα είναι και ο μέσος όρος του επιδόματος, το οποίο θα πάρουν οι ενοικιαστές.

Όλα τα ανωτέρω μέτρα, τα οποία λαμβάνονται υπέρ των ιδιοκτητών στο όνομα δήθεν της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, το μόνο αποτέλεσμα, που είχαν, ήταν οι περαιτέρω αυξήσεις των ενοικίων.

Και σήμερα έρχεται ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ να μας πει ωμά ότι η πρωτοφανής στεγαστική κρίση, η οποία μαστίζει εδώ και μία πενταετία την χώρα, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη, αφού βλέπει την περιουσία του να αυξάνεται, την φορολογία του να μειώνεται και μπορεί να εισπράττει μεγαλύτερο ενοίκιο από αυτό που εισέπραττε παλαιότερα, και αυτό ο Πρωθυπουργός το επικροτεί και το θεωρεί ανάπτυξη.

Φαίνεται ότι για την κυβέρνηση είναι αδιάφορο, αν η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρώπη σε αναλογία εισοδήματος προς μίσθωμα, αφού καταναλώνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εισοδήματος, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, για να πληρώσουμε το ενοίκιο, ενώ είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Βουλγαρία σε ποσοστό νέων, οι οποίοι μένουν στην πατρική τους κατοικία μέχρι το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους, επειδή δεν μπορούν να μισθώσουν κατοικία, για να μείνουν χωριστά και φυσικά δεν τίθεται θέμα να κάνουν οικογένεια.

Φαίνεται ότι για την κυβέρνηση είναι αδιάφορο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαστών βρίσκεται πλέον σε απόγνωση, καλούμενοι να πληρώσουν εξωπραγματικά ενοίκια στα οποία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι ο ιδιοκτήτης να αυξάνει την περιουσία του, να πληρώνει λιγότερο φόρο και να μπορεί να εισπράττει μεγαλύτερο μίσθωμα.

Οι ενοικιαστές θα εξακολουθήσουν να είναι τα θύματα !

Η κυβέρνηση χάραξε την πολιτική της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με την πιο πάνω φράση στην ΔΕΘ.

Μάταια περιμέναμε την ανακοίνωση έστω και ενός μέτρου, το οποίο θα ανακούφιζε άμεσα τους ενοικιαστές και θα τους έδινε κάποια ελπίδα.