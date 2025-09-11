Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο, ποιοι το χάνουν

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του 2024 και πληρούν τρία κριτήρια.

Τον Νοέμβριο ξεκινά η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί να αφήνουν εκτός 1,1 εκατ. συνταξιούχους

Δεν θα λάβουν το επίδομα οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, όσοι εργαζόμενοι ξεπερνούν τα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά» ή όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς αυτά προσμετρώνται στο εισόδημα.

Τα 3 κριτήρια

Πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.

Για έγγαμους: ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Για άγαμους/χήρους: ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος

Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).

Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι μακροχρόνια άνεργοι.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.

Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.

Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.

Το επίδομα θα λάβουν και οι ακόλουθοι:

Συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.

Δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128).

Δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.

Δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία.

Δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%

Δικαιούχοι μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Παραδείγματα