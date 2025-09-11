Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο, ποιοι το χάνουν

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο, ποιοι το χάνουν
Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του 2024 και πληρούν τρία κριτήρια.

Τον Νοέμβριο ξεκινά η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί να αφήνουν εκτός 1,1 εκατ. συνταξιούχους

Δεν θα λάβουν το επίδομα οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, όσοι εργαζόμενοι ξεπερνούν τα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια, όσοι έχουν υψηλή «προσωπική διαφορά» ή όσοι έλαβαν αναδρομικά το 2024, καθώς αυτά προσμετρώνται στο εισόδημα.

Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, που έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του 2024 και πληρούν τρία κριτήρια.

Τα 3 κριτήρια

  • Πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
  • Για έγγαμους: ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
  • Για άγαμους/χήρους: ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος

  • Όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024).
  • Όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους.
  • Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι.
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ.
  • Οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων.
  • Οι χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, που είναι κάτω των 65 ετών.

Το επίδομα θα λάβουν και οι ακόλουθοι:

  • Συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς.
  • Δικαιούχοι σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α’ 128).
  • Δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016.
  • Δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα, οι οποίες χορηγούνται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε άτομα με αναπηρία.
  • Δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρώην ΟΓΑ) που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%
  • Δικαιούχοι μιας σειράς επιδομάτων που χορηγούνται από το δημόσιο, όπως τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
  • Δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος που χορηγείται από τον ΕΦΚΑ.

Παραδείγματα

  • Ζευγάρι με συντάξεις 880€ και 790€ θα λάβει 500€.
  • Ζευγάρι με εισόδημα μόνο του ενός (2.050€ τον μήνα) θα λάβει 250€.
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Οικονομία
Eποχικό επίδομα 2025: Ξεκινούν αιτήσεις για εφάπαξ πληρωμή έως και 1017 ευρώ

Eποχικό επίδομα 2025: Ξεκινούν αιτήσεις για εφάπαξ πληρωμή έως και 1017 ευρώ

Οικονομία
Βάσεις 2025: Οι νέοι δικαιούχοι με ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές

Βάσεις 2025: Οι νέοι δικαιούχοι με ειδικό ποσοστό εισαγωγής στα ΑΕΙ από περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές

Παιδεία
Ανέπαφο το επίδομα 250 ευρώ στις συντάξεις

Ανέπαφο το επίδομα 250 ευρώ στις συντάξεις

Οικονομία

NETWORK

Διατροφή και Αλτσχάιμερ: Οι δίαιτες «σύμμαχοι» του εγκεφάλου

Διατροφή και Αλτσχάιμερ: Οι δίαιτες «σύμμαχοι» του εγκεφάλου

healthstat.gr
Κίνα: Παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ιατρικής διάσωσης C909

Κίνα: Παραδόθηκε το πρώτο αεροσκάφος ιατρικής διάσωσης C909

healthstat.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Βρώμη με πρωτεΐνη και λεμόνι: Συνταγή για πρωινό με ενέργεια

Βρώμη με πρωτεΐνη και λεμόνι: Συνταγή για πρωινό με ενέργεια

healthstat.gr
ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ElvalHalcor: Ισχυρές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο, παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Κάγια Κάλας: O Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας»

Κάγια Κάλας: O Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να «δοκιμάσει την ενότητά μας»

ienergeia.gr
Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

healthstat.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr