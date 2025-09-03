Games
Οικονομία

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν
Οι εταιρείες διαχείρισης ζητούν να θεσπιστεί ότι η σύμβαση του εξωδικαστικού θα έχει χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη ενεργοποίηση διαδικασιών ρευστοποίησης σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης πέραν των τριών μηνών.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου οι μισοί οφειλέτες που εντάσσονται σε ρυθμίσεις παύουν να τις τηρούν μέσα σε διάστημα λίγων μηνών.

Τα ποσοστά αθέτησης, τα οποία ανάλογα με την εταιρεία κυμαίνονται από 35% έως και 60%, εμφανίζονται κυρίως μετά το πρώτο τρίμηνο από τη σύναψη της συμφωνίας. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία σε τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης και στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ιδίως καθώς οι ρυθμίσεις συνοδεύονται από σημαντικά «κουρέματα» της αρχικής οφειλής, που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν το 30% και σε αρκετές φτάνουν ή ξεπερνούν το 50%.

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους συνδέει τα υψηλά ποσοστά αθέτησης τόσο με τη συμπεριφορά των οφειλετών όσο και με καθυστερήσεις εκ μέρους των εταιρειών διαχείρισης, όπως η αποστολή δοσολογίων με μεγάλη καθυστέρηση. Από την πλευρά τους, οι εταιρείες διαχείρισης ζητούν να θεσπιστεί ότι η σύμβαση του εξωδικαστικού θα έχει χαρακτήρα εκτελεστού τίτλου, ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη ενεργοποίηση διαδικασιών ρευστοποίησης σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης πέραν των τριών μηνών.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση αναφέρει ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού, όπως ο διπλασιασμός των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, η υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών, η αύξηση των δόσεων προς το Δημόσιο και η θέσπιση κανόνων για την επικοινωνία των servicers με τους δανειολήπτες. Συνολικά, έως τον Ιούλιο του 2025 έχουν επιτευχθεί 40.515 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε 13,2 δισ. ευρώ οφειλών, εκ των οποίων περίπου 9,3 δισ. ευρώ αφορούν χρέη προς το Δημόσιο.

Απαντώντας χθες στο ΠΑΣΟΚ παρέθεσε στοιχεία για τη συνολική πορεία του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 110% το 2019 σε 93,3% το 2023, ενώ το χρέος των νοικοκυριών περιορίστηκε στο 38,8% το 2024. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν από τα 92 δισ. ευρώ το 2019 στα 67 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024, με τις όποιες μεταβολές το 2025 να αποδίδονται σε λογιστικές ενσωματώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά παλαιότερες περιόδους, έως και το 2018.

Παρά τη βελτίωση σε δείκτες και τη θεσμική θωράκιση του μηχανισμού, τα ποσοστά αθέτησης ωστόσο δείχνουν ότι η πρόκληση παραμένει. Με μέση διάρκεια αποπληρωμής τα 17 χρόνια και με περίπου το ένα τέταρτο των οφειλετών να απορρίπτει τις προτάσεις επικαλούμενο αδυναμία πληρωμής, κανείς δεν μπορεί να μιλά για «επιτυχία».

