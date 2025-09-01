Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές
Μέχρι σήμερα η διαταγή απόδοσης ακινήτου ίσχυε μόνο για απλήρωτα ενοίκια. Από το 2026 επεκτείνεται και στις περιπτώσεις που λήγει μια μίσθωση χωρίς ανανέωση, δίνοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να ανακτήσει πιο γρήγορα το ακίνητό του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα διαδικασία της «διαταγής απόδοσης μισθίου» λόγω λήξης σύμβασης, που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη διαταγή ίσχυε μόνο στις περιπτώσεις απλήρωτων ενοικίων και λογαριασμών. Με τη νέα ρύθμιση επεκτείνεται και στις μισθώσεις που εκπνέουν χωρίς ανανέωση, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ανακτούν το ακίνητό τους χωρίς να χρειάζεται χρονοβόρα δικαστική διαδικασία. Για την εκκίνηση της διαδικασίας, ο εκμισθωτής οφείλει να κοινοποιήσει εξώδικο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης. Ο φάκελος εξετάζεται από πιστοποιημένο δικηγόρο, ο οποίος εκδίδει τη διαταγή, ενώ ο μισθωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή. Η εκτέλεση μπορεί να γίνει δύο μήνες μετά την επίδοση, γεγονός που διασφαλίζει στον ενοικιαστή τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να αποχωρήσει.

Το Dnews.gr παρεθέτει ερωτήσεις και απαντήσεις για όσα πρέπει να ξέρετε για τις απερχόμενες αλλαγές:

1. Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στη διαδικασία απόδοσης μισθίου;

Μέχρι σήμερα η διαταγή απόδοσης ακινήτου ίσχυε μόνο για απλήρωτα ενοίκια. Από το 2026 επεκτείνεται και στις περιπτώσεις που λήγει μια μίσθωση χωρίς ανανέωση, δίνοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να ανακτήσει πιο γρήγορα το ακίνητό του.

2. Θα απαιτείται πλέον δικαστική απόφαση;

Όχι. Αντί για πολυετείς δίκες, η διαδικασία θα γίνεται μέσω διαταγής που εκδίδει πιστοποιημένος δικηγόρος, ορισμένος από το δικαστήριο, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων.

3. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία;

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να στείλει εξώδικη προειδοποίηση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου, ενημερώνοντας τον ενοικιαστή ότι δεν επιθυμεί ανανέωση.

4. Πόσο χρόνο θα έχει στη διάθεσή του ο ενοικιαστής;

Ο ενοικιαστής διασφαλίζει τουλάχιστον έξι μήνες για να αποχωρήσει: τρεις μήνες προειδοποίησης και δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της διαταγής, συν τον χρόνο ελέγχου του φακέλου.

5. Μπορεί ο ενοικιαστής να αμφισβητήσει τη διαταγή;

Ναι. Έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, καθώς και να ζητήσει προσωρινή προστασία μέσω ασφαλιστικών μέτρων αν χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

6. Τι κερδίζουν οι ιδιοκτήτες με το νέο σύστημα;

Απαλλάσσονται από την πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία και μπορούν να ανακτούν έγκαιρα το ακίνητό τους όταν λήγει η μίσθωση, κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους να διαθέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά.

7. Πλήττονται τα δικαιώματα των ενοικιαστών;

Η κυβέρνηση και η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζουν πως όχι, καθώς η νέα διαδικασία εξασφαλίζει τουλάχιστον εξάμηνη προθεσμία για αποχώρηση και προβλέπει δικλείδες προστασίας μέσω ένδικων μέσων.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ενοίκια: Έρχεται το πιστοποιητικό καλοπληρωτή - Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Οικονομία
Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Οικονομία
Αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων: Τα υπέρ και τα κατά της νέας κλίμακας

Αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων: Τα υπέρ και τα κατά της νέας κλίμακας

Οικονομία
Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Έρχονται νέες αυξήσεις στα ενοίκια με τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα

Οικονομία

NETWORK

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης στην 89η ΔΕΘ: Μια διαδραστική εμπειρία στο μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανία

ienergeia.gr
Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

Γιάννης Τριήρης: Η εύκολη λύση των «παρεμβάσεων» που ποτέ δεν γίνονται

ienergeia.gr
Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα προχωρήσει

ienergeia.gr
Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

Η πρωτεΐνη «κλειδί» στη γήρανση του εγκεφάλου

healthstat.gr
Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Αντί να αντιμετωπίσει την ενεργειακή φτώχεια, ο πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την πολιτική υπέρ των καρτέλ της ενέργειας

ienergeia.gr
Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

Αμέτρητα κενά στο νοσοκομείο Σύρου - Το επισκέφθηκε ο Γεωργιάδης και χαιρέτησε τους... αστυνομικούς

healthstat.gr