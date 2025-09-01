Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Μέχρι σήμερα η διαταγή απόδοσης ακινήτου ίσχυε μόνο για απλήρωτα ενοίκια. Από το 2026 επεκτείνεται και στις περιπτώσεις που λήγει μια μίσθωση χωρίς ανανέωση, δίνοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να ανακτήσει πιο γρήγορα το ακίνητό του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα διαδικασία της «διαταγής απόδοσης μισθίου» λόγω λήξης σύμβασης, που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη διαταγή ίσχυε μόνο στις περιπτώσεις απλήρωτων ενοικίων και λογαριασμών. Με τη νέα ρύθμιση επεκτείνεται και στις μισθώσεις που εκπνέουν χωρίς ανανέωση, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ανακτούν το ακίνητό τους χωρίς να χρειάζεται χρονοβόρα δικαστική διαδικασία. Για την εκκίνηση της διαδικασίας, ο εκμισθωτής οφείλει να κοινοποιήσει εξώδικο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης. Ο φάκελος εξετάζεται από πιστοποιημένο δικηγόρο, ο οποίος εκδίδει τη διαταγή, ενώ ο μισθωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή. Η εκτέλεση μπορεί να γίνει δύο μήνες μετά την επίδοση, γεγονός που διασφαλίζει στον ενοικιαστή τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να αποχωρήσει.

Το Dnews.gr παρεθέτει ερωτήσεις και απαντήσεις για όσα πρέπει να ξέρετε για τις απερχόμενες αλλαγές:

1. Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στη διαδικασία απόδοσης μισθίου;

Μέχρι σήμερα η διαταγή απόδοσης ακινήτου ίσχυε μόνο για απλήρωτα ενοίκια. Από το 2026 επεκτείνεται και στις περιπτώσεις που λήγει μια μίσθωση χωρίς ανανέωση, δίνοντας στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα να ανακτήσει πιο γρήγορα το ακίνητό του.

2. Θα απαιτείται πλέον δικαστική απόφαση;

Όχι. Αντί για πολυετείς δίκες, η διαδικασία θα γίνεται μέσω διαταγής που εκδίδει πιστοποιημένος δικηγόρος, ορισμένος από το δικαστήριο, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων.

3. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία;

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να στείλει εξώδικη προειδοποίηση τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου, ενημερώνοντας τον ενοικιαστή ότι δεν επιθυμεί ανανέωση.

4. Πόσο χρόνο θα έχει στη διάθεσή του ο ενοικιαστής;

Ο ενοικιαστής διασφαλίζει τουλάχιστον έξι μήνες για να αποχωρήσει: τρεις μήνες προειδοποίησης και δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της διαταγής, συν τον χρόνο ελέγχου του φακέλου.

5. Μπορεί ο ενοικιαστής να αμφισβητήσει τη διαταγή;

Ναι. Έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες, καθώς και να ζητήσει προσωρινή προστασία μέσω ασφαλιστικών μέτρων αν χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

6. Τι κερδίζουν οι ιδιοκτήτες με το νέο σύστημα;

Απαλλάσσονται από την πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία και μπορούν να ανακτούν έγκαιρα το ακίνητό τους όταν λήγει η μίσθωση, κάτι που μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους να διαθέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά.

7. Πλήττονται τα δικαιώματα των ενοικιαστών;

Η κυβέρνηση και η ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζουν πως όχι, καθώς η νέα διαδικασία εξασφαλίζει τουλάχιστον εξάμηνη προθεσμία για αποχώρηση και προβλέπει δικλείδες προστασίας μέσω ένδικων μέσων.