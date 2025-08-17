Games
Οικονομία

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές
Έως τις 31 Αυγούστου 2025 η διαβούλευση για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας συμβολαίων για το ρεύμα.

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να περνά στο επόμενο στάδιο εξέλιξής της, καθώς μετά τη στροφή των νοικοκυριών στα σταθερά τιμολόγια («μπλε»), έρχεται στο προσκήνιο μια νέα πρόταση που φιλοδοξεί να αλλάξει ξανά τον χάρτη των επιλογών των καταναλωτών: τα «ευέλικτα τιμολόγια».

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2025, τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας συμβολαίων, πιθανόν με κόκκινη χρωματική σήμανση. Στόχος είναι να προσφερθεί μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στη σταθερότητα που προσφέρουν τα μπλε τιμολόγια και τη μεταβλητότητα των κυμαινόμενων, επιτρέποντας μεν προβλεψιμότητα, αλλά με ορισμένες δυνατότητες προσαρμογής.

Τα ευέλικτα τιμολόγια δεν θα συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, όπως συμβαίνει στα κυμαινόμενα, αλλά θα περιλαμβάνουν ένα προκαθορισμένο «ευέλικτο στοιχείο» που θα μπορεί να μεταβάλλεται. Αυτό μπορεί να αφορά κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, σταθερή πάγια χρέωση ή διαφορετική τιμή κιλοβατώρας ανά εξάμηνο. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση της τιμής μεταξύ ωρών αιχμής και μη αιχμής, ώστε οι καταναλωτές να προσαρμόζουν τη χρήση τους και να επωφελούνται από χαμηλότερες χρεώσεις.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της νέας κατηγορίας περιλαμβάνεται ελάχιστη διάρκεια σύμβασης 12 μηνών και δυνατότητα επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, η οποία όμως θα μειώνεται αναλογικά όσο πλησιάζει η λήξη της σύμβασης. Παράλληλα, οι πάροχοι θα μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις -σταθερές ή υπό προϋποθέσεις, όπως η συνέπεια στις πληρωμές- οι οποίες θα αποδίδονται στον τελικό λογαριασμό.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου τα σταθερά τιμολόγια έχουν κερδίσει έδαφος, με περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά να έχουν μετακινηθεί σε αυτά το πρώτο πεντάμηνο του 2025. Η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί τώρα να δώσει στους καταναλωτές μια επιπλέον επιλογή, η οποία συνδυάζει την ασφάλεια της σταθερής τιμής με μια ελεγχόμενη προσαρμοστικότητα. Αν η πρόταση υιοθετηθεί, η αγορά θα μετρά πλέον τέσσερις βασικές κατηγορίες: σταθερά (μπλε), κυμαινόμενα (πράσινα και κίτρινα), δυναμικά (πορτοκαλί) και τα νέα ευέλικτα, αλλάζοντας ξανά το τοπίο στον ανταγωνισμό για την τσέπη των καταναλωτών.

Οικονομία
Οικονομία
Οικονομία
Οικονομία

healthstat.gr
ienergeia.gr
healthstat.gr
healthstat.gr
healthstat.gr
ienergeia.gr
ienergeia.gr
ienergeia.gr