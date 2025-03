Ανάχωμα στους λογαριασμούς ρεύματος τα μπλε τιμολόγια - Όλες οι τιμές για το Μάρτιο

Τα μπλε τιμολόγια ρεύματος, δηλαδή τα σταθερά, παραμένου η πλέον συμφέρουσα επιλογή. Βασική προϋπόθεση είναι η πληρωμή να γίνεται στην ώρα της, ώστε ο πελάτης να κερδίζει από τη συνέπεια.

Με νέες τιμές στα τιμολόγια ρεύματος μπήκε και ο Μάρτιος για τη συντριπτική πλειονότητα των παρόχων ενέργειας, οι οποίοι επέλεξαν να απορροφήσουν τις αυξήσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, προστατεύοντας έτσι τους καταναλωτές από νέες επιβαρύνσεις.

Παρά τη σημαντική άνοδο της τιμής στη χονδρική, η οποία τον Φεβρουάριο κατέγραψε αύξηση 14% και διαμορφώθηκε στα 154 ευρώ ανά μεγαβατώρα, οι πάροχοι κράτησαν τις χρεώσεις στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα με μικρές αυξήσεις.

Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι τα μπλε τιμολόγια ρεύματος, δηλαδή τα σταθερά, παραμένου η πλέον συμφέρουσα επιλογή. Βασική προϋπόθεση είναι η πληρωμή να γίνεται στην ώρα της, ώστε ο πελάτης να κερδίζει από τη συνέπεια.

Ειδικότερα, οι τρεις μεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς – ΔΕΗ, Protergia και ΗΡΩΝ – οι οποίοι εξυπηρετούν περίπου το 80% των νοικοκυριών, διατήρησαν τις τιμές αμετάβλητες στα πράσινα τιμολόγια.

Η πολιτική αυτή της αυτοσυγκράτησης στην αγορά προσφέρει σημαντική ανάσα και στην κυβέρνηση, καθώς μειώνει την ανάγκη για αυξημένες επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσανατολίζεται στη διατήρηση της στήριξης και για τον Μάρτιο.

Οι πάροχοι εντείνουν την προώθηση των σταθερών «μπλε» τιμολογίων, τα οποία εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά με σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τα κυμαινόμενα προϊόντα. Με σταθερές τιμές και διάρκεια έως και δύο ετών, τα συμβόλαια αυτά προσφέρουν σε αρκετές περιπτώσεις χρεώσεις ακόμη και χαμηλότερες από τα σημερινά επίπεδα των κυμαινόμενων τιμολογίων, ενισχύοντας τη στροφή χιλιάδων νοικοκυριών προς αυτές τις επιλογές.

Ανάχωμα ενάντια στις διακυμάνσεις των τιμών και κατ’ επέκταση των λογαριασμών ενέργειας, παρέχουν οι συνδυασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου για οικιακούς καταναλωτές, προσφέροντας οικονομία με σταθερές χαμηλές τιμές, αλλά και εξασφάλιση για ένα έτος. Για παράδειγμα η Protergia, που εξυπηρετεί περισσότερες από 500.000 παροχές, με μερίδιο που προσεγγίζει το 20%, η οποία με το Protergia Value Power+Gas συνδυάζει το σταθερό οικιακό πρόγραμμα ρεύματος Value Safe More και το σταθερό αυτόνομο οικιακό πρόγραμμα φυσικού αερίου Value Gas Safe.

Τα τιμολόγια ρεύματος σήμερα