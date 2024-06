Quo Vadis

H ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρέθηκε χθες παγιδευμένη στην καταιγίδα ρευστοποιήσεων που σάρωσε όλη την Ευρώπη. Η βίαιη αυτή πτώση την έριξε σε χαμηλά επίπεδα που είχε να δει εδώ και περίπου δύο μήνες, προκαλώντας κύματα ανησυχίας και αναταραχής. Η εβδομάδα έκλεισε με σωρευτικές απώλειες 3,53% για τον Γενικό Δείκτη και 4,26% για τον τραπεζικό κλάδο. Οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, με απώλειες άνω του 4% για την Πειραιώς, την Eurobank και την Alpha.

Μόνη εξαίρεση η Εθνική, που περιορίστηκε στο -1,1%. Ο τζίρος των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 141,42 εκατ. ευρώ, με τον τραπεζικό δείκτη να ηγείται της πτώσης με υποχώρηση 3,47%. Στα blue chips, κανένας τίτλος δεν διασώθηκε. Οι πωλήσεις επεκτάθηκαν σε άλλους κλάδους όπως η ΔΕΗ, η Βιοχάλκο και ο Τιτάνας, ενώ σημαντικές απώλειες σημείωσαν και οι Motor Oil, Elvalhalcor, ΕΛΠΕ, Jumbo, Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, Quest και Aegean. Μερική ανθεκτικότητα έδειξαν ο ΟΠΑΠ, ο ΟΤΕ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πλέον ο Γενικός Δείκτης φαίνεται να οδεύει προς τη στήριξη των 1.395 – 1.399 μονάδων, με την ένταση των ρευστοποιήσεων να καθορίζει την επόμενη φάση της αγοράς.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σημαντικά βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που θα άρουν οριστικά την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, βρίσκονται σε εξέλιξη. Στον τομέα της κατασκευής, η Nexans, ανάδοχος των καλωδιακών τμημάτων, έλαβε το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης για να ξεκινήσει τις έρευνες βυθού.

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε σημαντικές συμφωνίες. Σε συνεργασία με το κρατικό ταμείο των ΗΠΑ, DFC, ετοιμάζεται να αποστείλει τους προτεινόμενους όρους χρηματοδότησης (term sheet) του έργου, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με ελληνικές εμπορικές τράπεζες και ενδιαφερόμενους επενδυτές για μετοχική συμμετοχή. Από την πλευρά της, η Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησε την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση του έργου, προσβλέποντας στη χρηματοδότησή του.

Η διασύνδεση εντάσσει την Κύπρο στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους Κυπρίους επιχειρηματίες να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταξη στην ενιαία αγορά θα οδηγήσει σε σύγκλιση των τιμών με αυτές της Ευρώπης, προσφέροντας σημαντική οικονομία στους καταναλωτές. Η παραγόμενη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Κύπρου θα βρίσκει διέξοδο προς τη ζήτηση, δίνοντας πλεονέκτημα στους παραγωγούς ΑΠΕ που παράγουν φθηνότερα σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Με τη διασύνδεση, η Κύπρος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο.

To Little Athens

Η αναπτυσσόμενη περιοχή του Ελληνικού προσελκύει αυξημένο ενδιαφέρον από ξένους αγοραστές, κυρίως λόγω της μεγάλης αστικής ανάπλασης που λαμβάνει χώρα στην πρώην έκταση του αεροδρομίου του Ελληνικού. Η έναρξη της ενημερωτικής καμπάνιας για το έργο σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού, σε συνδυασμό με τα εκτενή διεθνή δημοσιεύματα, ενισχύουν αυτό το ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, ο Χάρης Γκορίτσας, Chief Financial Officer της LAMDA Development, αποκάλυψε ότι το 30% των συμβολαίων για τα οικιστικά ακίνητα στη νέα γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό, αφορούν αγοραστές από το εξωτερικό. Η LAMDA Development έχει ήδη ξεκινήσει τη διάθεση επιλεγμένων διαμερισμάτων στη Little Athens, με τις κρατήσεις να ανέρχονται σε 206 διαμερίσματα, περίπου 60% αυτών. Επιπλέον, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την πώληση οικοπέδων στο Ελληνικό, με τις πρώτες συναλλαγές να αναμένονται τον επόμενο μήνα, γεγονός που θα επιταχύνει την αύξηση της κερδοφορίας.

Η ANDREAS STIHL

Μια σημαντική δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο έκανε η ANDREAS STIHL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE. Ο όμιλος STIHL σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται μηχανοκίνητα μηχανήματα για τη δασοκομία και τη γεωργία, καθώς και για τη φροντίδα τοπίου, τις κατασκευές και τους ιδιώτες ιδιοκτήτες κήπων. Η ANDREAS STIHL που είναι ο εν Ελλάδι εκπρόσωπος της STIHL δώρισε ένα καινούργιο βοηθητικό όχημα μεταφοράς αξίας 44.154,54 ευρώ στον 9ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθήνας, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ANDREAS STIHL είχε κύκλο εργασιών 23,8 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 16,5% σε σχέση με το 2021. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 21,7%, φτάνοντας στο 1 εκατ., ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 16,2%, κυρίως λόγω της αύξησης των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 47,2%. Η εταιρεία διένειμε μερίσματα ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για το 2022.