Βγήκαν στην αυλή και είδαν ένα τεράστιο αερόστατο με 13 ανθρώπους.

Ο Χάντερ Πέριν έβλεπε τηλεόραση και η σύζυγός του, Τζένα, έκανε γιόγκα. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι ένα τεράστιο αερόστατο, με 13 ανθρώπους, βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού τους, στην Τεμέκουλα της Καλιφόρνια.

Ο χειριστής του αερόστατου έκανε αναγκαστική προσγείωση, καθώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού «έπεσε» ο αέρας και τελείωσαν τα καύσιμα. «Είμαστε στην αυλή κάποιου!», ακούγεται να φωνάζει ένα άτομο, την ώρα που προσγειώνονταν, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το εκπληκτικό ήταν πως παρότι η αυλή έχει πλάτος μόλις 3,05 μέτρα, ο χειριστής κατάφερε να κατεβάσει το αερόστατο χωρίς απρόοπτα. «Ήταν απίστευτο, σαν βγαλμένο από παραμύθι της Disney. Το αερόστατο δεν χτύπησε το σπίτι, τα δέντρα, ή τον φράχτη», δήλωσε η Τζένα Πέριν.

Αφού βγήκαν οι επιβάτες, ο χειριστής σήκωσε ξανά το αερόστατο και το προσγείωσε ξανά στον δρόμο, όπου τελείωσε το ταξίδι.

