«Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο» αναφέρει η τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Instagram, δεν βρίσκεται στο νοσοκομείο, όπως ειπώθηκε από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ωστόσο αποκάλυψε ότι έπαθε ένα αλλεργικό σοκ και ύστερα ένα μεγάλο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα.

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια.