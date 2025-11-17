Συγκλονιστικές εξελίξεις στη σειρά του Mega, «Μία νύχτα μόνο» στα επεισόδια που θα προβληθούν σήμερα αλλά και την Τρίτη στις 21:00.
Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, οι εντάσεις κορυφώνονται και νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή τους ανατρέποντας ισορροπίες που μοιάζουν εύθραυστες.
Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας κινούνται πλέον ανοιχτά γύρω από την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, ενώ η άφιξη του Πωλ αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την οικογένεια Παπαμιχάλη αλλά και την ERGAN.
«Μια νύχτα μόνο» - Τι θα δούμε απόψε - Επεισόδιο 10
Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους.
Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος.
Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία.
Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης.
Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο.
Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.
{https://www.youtube.com/watch?v=vjctcIGB3RU}