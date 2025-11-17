Ανατροπές και εξελίξεις στα επόμενα δύο επεισόδια της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Συγκλονιστικές εξελίξεις στη σειρά του Mega, «Μία νύχτα μόνο» στα επεισόδια που θα προβληθούν σήμερα αλλά και την Τρίτη στις 21:00.

Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, οι εντάσεις κορυφώνονται και νέα πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή τους ανατρέποντας ισορροπίες που μοιάζουν εύθραυστες.

Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας κινούνται πλέον ανοιχτά γύρω από την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, ενώ η άφιξη του Πωλ αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο την οικογένεια Παπαμιχάλη αλλά και την ERGAN.

«Μια νύχτα μόνο» - Τι θα δούμε απόψε - Επεισόδιο 10

Οι αποκαλύψεις γύρω από την Αρετή αναστατώνουν την εταιρεία. Ο Οδυσσέας, έχοντας αναθεωρήσει, αποφασίζει να της ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη, η Μαρίκα δέχεται πίεση από τον άντρα της να σταματήσει τις επισκέψεις στον εγγονό τους, όμως εκείνη επιμένει να το φτάσει μέχρι τέλους.

Παράλληλα, η άφιξη του Πωλ στην Ελλάδα, που ήρθε για να μείνει, θα ταράξει τα νερά, όχι μόνο για την οικογένεια Παπαμιχάλη, αλλά και την ERGAN. Ο Πωλ (Κυριάκος Σαλής) φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται να κυνηγήσει μια καριέρα ως αποτυχημένος ζωγράφος.

Δείχνει ενδιαφέρον για την ERGAN, καθώς διατηρεί κι εκείνος ποσοστό στην εταιρεία.

Η νέα αρχιτέκτονας στην εταιρεία, η Όλγα Ευθυμίου (Πηνελόπη Πλάκα), φίλη της Ναταλίας, της νομικής συμβούλου, δυσαρεστείται που ο Οδυσσέας την υποβιβάζει σε βοηθό και δεν της δίνει δουλειές ανάλογες με της Αρετής και της Ελένης.

Ο Σταύρος ρωτάει την Ελένη για την Αρετή, θέλει να μάθει για τη ζωή της. Αναρωτιέται πώς βρήκε τα λεφτά για τον δότη και η Ελένη του εκφράζει την ανησυχία της, ότι κατέφυγε σε τοκογλύφο.

Ο Σταύρος και ο Οδυσσέας διεκδικούν την Αρετή, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η ένταση κορυφώνεται, όταν ο Οδυσσέας μαθαίνει για την πρωτοβουλία του Σταύρου να ζητήσει να κοπεί επιταγή στο όνομά της, για να της τη δώσει ο ίδιος ως μπόνους.

{https://www.youtube.com/watch?v=vjctcIGB3RU}