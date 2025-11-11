Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη προβολή της σειράς «Στο Παρά Πέντε», το σαλόνι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου γεμίζει ξανά.

Λίγο πριν το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της εξαιρετικά πετυχημένης σειράς «Στο Παρά Πέντε», ο λογαριασμός του reunion της σειράς δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από το σαλόνι της αγαπημένης μας Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου.

«Κι όμως είμαστε εδώ!!! Μαζί με τους πέντε!» διαβάζουμε στη λεζάντα που συνοδεύει το βιντεάκι.

{https://www.tiktok.com/@stopara5_20xronia/video/7571017005935889686?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες πριν, ο ίδιος λογαριασμός είχε αναρτήσει φωτογραφίες των πρωταγωνιστών από την εποχή της μεγάλης επιτυχίας της σειράς, συγκινώντας τους φανς.

{https://www.tiktok.com/@stopara5_20xronia/photo/7570011327792565526?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7496468767779489302}

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα

Οι τηλεθεατές αναμένουν το πολυαναμενόμενο επεισόδιο reunion της σειράς που άφησε εποχή - αφού κάποιοι από τους αγαπημένους της πεντάδας έχουν ήδη επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για ένα μίνι αφιέρωμα.

«Πρώτα ο Θεός θα δούμε και το Παρά Πέντε», είχε δηλώσει πριν περίπου δύο εβδομάδες ο ο τηλεοπτικός «Φώτης». «Αρχές Νοέμβρη ξεκινάμε γυρίσματα [...] Θα είναι ωραία να ξαναβρεθούμε, θα είναι ωραία να ξαναζήσουμε αυτή τη συνθήκη».

«Εμένα ξέρετε τι με συγκινεί περισσότερο; Τώρα που θα βρεθούμε να κάνουμε αυτό το αφιερωματικό πράγμα, έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν όλους τους ανθρώπους και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η αλήθεια είναι όλοι όλοι οι ηθοποιοί έχουν δεχθεί με μεγάλη χαρά. Τουλάχιστον με όλους όσους έχω μιλήσει».