Η κουρτίνα του μπάνιου είναι ένα από τα πιο αγνοημένα σημεία καθαριότητας στο σπίτι, παρόλο που αποτελεί έναν από τους κύριους χώρους ανάπτυξης βακτηρίων και μούχλας.

Η υγρασία που παραμένει μετά από κάθε ντους δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για μικροοργανισμούς, που όχι μόνο προκαλούν δυσάρεστες οσμές. αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν την υγεία του αναπνευστικού. Το σωστό πλύσιμο και η τακτική καθαριότητα της κουρτίνας είναι, επομένως, κρίσιμη για ένα καθαρό μπάνιο.

Ειδικοί στον τομέα της υγιεινής συνιστούν να πλένετε την κουρτίνα του μπάνιου τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ σε περιπτώσεις έντονης υγρασίας ή εάν το μπάνιο χρησιμοποιείται από πολλά άτομα καθημερινά, η συχνότητα μπορεί να αυξηθεί σε δύο φορές τον μήνα. Για πλαστικές ή υφασμάτινες κουρτίνες ντους που πλένονται στο πλυντήριο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και να προσθέτετε λίγο λευκό ξύδι για καλύτερη απολύμανση και απομάκρυνση των μυκήτων.

Μετά το πλύσιμο, το σωστό στέγνωμα είναι εξίσου σημαντικό. Οι κουρτίνες θα πρέπει να κρεμαστούν, ώστε να μην παραμένει υγρασία στις πτυχές τους. Ορισμένες κουρτίνες υφάσματος μπορούν να απλωθούν στον ήλιο, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία βοηθά στην εξουδετέρωση βακτηρίων και στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών. Στην περίπτωση πλαστικών κουρτινών που δεν μπορούν να μπουν στον ήλιο, ο επαρκής αερισμός του μπάνιου είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση μούχλας.

Εκτός από το τακτικό πλύσιμο, η πρόληψη είναι επίσης σημαντική. Κάθε φορά που τελειώνετε το ντους, τραβήξτε την κουρτίνα ώστε να στεγνώσει ομοιόμορφα και αποφύγετε την επαφή με νερό που παραμένει στη βάση της μπανιέρας. Επιπλέον, καθαρίζετε τακτικά τα ράφια και τα πλαίσια του ντους, καθώς η μούχλα και τα βακτήρια συχνά εξαπλώνονται από την επιφάνεια της κουρτίνας σε άλλες περιοχές του μπάνιου.

Οι κουρτίνες με επικάλυψη από πολυεστέρα ή νάιλον έχουν μεγαλύτερη αντοχή στη μούχλα και μπορούν να πλυθούν πιο συχνά χωρίς να φθείρονται. Για μέγιστη υγιεινή, εξετάστε την αντικατάσταση της κουρτίνας κάθε 6 με 12 μήνες, ανάλογα με την κατάσταση και την εμφάνιση μούχλας που δεν αφαιρείται με το πλύσιμο.

