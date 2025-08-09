Games
Μαρίνος Κόνσολος: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό

Ο ηθοποιός δεν ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτή την αναπάντεχη απώλεια.

Τις τελευταίες ώρες βιώνει δύσκολες στιγμές ο ηθοποιός Μαρίνος Κόνσολος, καθώς πέθανε η αγαπημένη του σκυλίτσα, μετά από 15 χρόνια συντροφιάς.

Όπως, κατέθεσε στο Instagram ο ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός δεν ήταν προετοιμασμένος γι’ αυτή την αναπάντεχη απώλεια.

{https://www.instagram.com/p/DNDSMioNGHv/}

«Η LEO μου. Σήμερα, μου παρέδωσε το πιο ιερό της βλέμμα. Και έφυγε. Αθόρυβα. Τρυφερά. Όπως έζησε 15 χρόνια! Έφυγε όπως ήρθε! Στην αγκαλιά μου! Με το βλέμμα μου να είναι το τελευταίο πράγμα που είδε.

Με τη φωνή μου για παλμό, και την καρδιά μου για πύλη. Δεν έφυγε μόνη. Δεν ήμουν έτοιμος. Αλλά εκείνη… ήταν. Και έφυγε όπως της άξιζε: καθαρή, αγαπημένη, στην αγκαλιά του ανθρώπου της.

Για λίγο ακόμα μαζί της. Έτσι… ανάμεσα στους κόσμους. Εκεί που για λίγο η αγάπη και ο αποχωρισμός είναι το ίδιο πράγμα. Το ταξίδι στο Φως ξεκινάει! Σε ευχαριστώ, LEO μου. Για όλα», έγραψε ο Μαρίνος Κόνσολος για το αγαπημένο του κατοικίδιο στο Instagram.

