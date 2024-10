Ο Χιου Τζάκμαν ανακοίνωσε εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη

Ο Χιου Τζάκμαν επιστρέφει στη σκηνή της Νέας Υόρκης για μια σειρά από ζωντανές εμφανίσεις.

Μάλιστα με ανάρτησή του στο Ιnstagram κοινοποίησε την αφίσα των παραστάσεων του με τον τίτλο «Hugh Jackman Live from New York with Love».

Όπως αναφέρει, θα πραγματοποιήσει 12 εμφανίσεις στο Radio City Music Hall ξεκινώντας στις 24 και 25 Ιανουαρίου του 2025.

Ανάμεσα στις «εκπλήξεις» που υπόσχεται να ερμηνεύσει στη σκηνή είναι και γνωστά τραγούδια από τα μιούζικαλ «The Boy From Oz», «The Greatest Showman» και «The Music Man».

{https://www.instagram.com/p/DA57AAgRh0M/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν σε επιλεγμένα Σαββατοκύριακα τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο με τις τελευταίες να πραγματοποιούνται στις 15 και 16 Αυγούστου.

Ο Τζάκμαν δημοσίευσε επίσης ένα αστείο βίντεο με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Deadpool & Wolverine» Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds).

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία της Marvel, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο έγραψε ιστορία καθώς απέφερε έσοδα που ανέρχονται σε 1,3 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Έγινε η πιο εμπορική R-rated ταινία όλων των εποχών ενώ είναι η δεύτερη σε εισπράξεις ταινία της χρονιάς.

«Πριν από περισσότερο από δύο χρόνια, ο Ράιαν κάθισε σε αυτήν ακριβώς τη θέση και ανακοίνωσε στον κόσμο ότι θα επέστρεφα για το «Deadpool & Wolverine» είπε ο Τζάκμαν στο βίντεο. «Ήταν η στιγμή της ζωής μου. Αναρωτιόμουν τι θα ακολουθήσει» συνέχισε.

«Γεια σου Ράιαν θέλεις να έρθεις σε μια από τις ζωντανές εμφανίσεις μου στο Radio City Music Hall;» ρωτά ο Τζάκμαν τον Ρέινολντς, ο οποίος εμφανίζεται πίσω του και ανεβαίνοντας μία σκάλα του απαντά: «Πρόκειται να τραγουδάς, να χορεύεις και να αστειεύεσαι ζωντανά; Θα είμαι σε αυτό;».

Ο Τζάκμαν κουνά το κεφάλι του αρνητικά στην κάμερα αλλά λέει στον Ρέινολντς: «Οπωσδήποτε!».

«Αυτή είναι η δική μου ώρα» συμπληρώνει ψιθυριστά.