Σε δημοπρασία προσωπικά αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ και της Μαριάν Φέιθφουλ

Ανάμεσα στα αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ είναι και χειρόγραφοι ακυκλοφόρητοι στίχοι της.

Αντικείμενα από τα αρχεία της Έιμι Γουάινχαουζ συμπεριλαμβανομένων χειρόγραφων στίχων της θα δημοπρατηθούν από τον οίκο Sotheby’s.

Στην ίδια δημοπρασία, η τραγουδίστρια Μαριάν Φέιθφουλ πουλάει επίσης αντικείμενα από την προσωπική της συλλογή, όπως μπουφάν Chanel που της χάρισε ο Karl Lagerfeld, ένα υπογεγραμμένο ληγμένο βρετανικό διαβατήριο και ένα μαύρο και κόκκινο έργο γυναικείας φιγούρας της Anita Pallenberg με ημερομηνία 1992.

Τα αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ τα διέθεσε τον οίκο δημοπρασιών ο τραγουδιστής Tyler James, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους της.

Οι χειρόγραφοι στίχοι περιλαμβάνουν το Cherry, ένα κομμάτι από το ντεμπούτο άλμπουμ της Frank, και στίχους από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια Like Smoke και Knights Before. «Το να μοιράζομαι αυτά τα αντικείμενα με τους θαυμαστές της Έμι είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού για μένα και ένα νέο κεφάλαιο της ζωής μου», είπε ο Tyler James. «Ξέρω βαθιά μέσα στην καρδιά μου ότι η Έιμι θα το υποστήριζε ολόψυχα».

Το χαρακτηριστικό κόκκινο πουκάμισο μπόουλινγκ το είχε φορέσει η Έιμι Γουάινχαουζ μετά από μια βραδινή έξοδο στο Κάμντεν το 2008. Στο πουκάμισο είναι κεντημένες οι λέξεις «Amy Civil», που αναφέρεται στον γάμο της με τον Blake Fielder-Civil.

Τα αντικείμενα της Φέιθφουλ περιλαμβάνουν χειρόγραφους στίχους για τραγούδια από άλμπουμ όπως τα Sleep, There Is A Ghost και Sex with Strangers αλλά και σενάρια από ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων. Τα αντικείμενα πωλούνται στην πρώτη δημοπρασία ποπ κουλτούρας του Sotheby's, όπου η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 29 Αυγούστου.