Μετά το ατύχημα, οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του λούνα παρκ και ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν σε λούνα παρκ της Σεβίλλης, όταν έσπασε ιμάντας σε παιχνίδι τύπου «σφεντόνα» (Steel Max) την ώρα της λειτουργίας του.

Το αποτέλεσμα ήταν η απότομη εκτόξευση και πρόσκρουση της κάψουλας, η οποία στη συνέχεια έμεινε αιωρούμενη σε μεγάλο ύψος, προκαλώντας τρόμο στους παρευρισκόμενους που φώναζαν έντρομοι.

Στο παιχνίδι επέβαιναν ενήλικοι και παιδιά, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο από αυτούς ήταν παιδιά, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έλαβαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.

