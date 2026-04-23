Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ παρείχαν αυτές τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια απόρρητης ενημέρωσης στην Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ενημέρωσε αυτή την εβδομάδα τους βουλευτές ότι πιθανότατα θα χρειαστούν έξι μήνες για να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Associated Press που επικαλείται πηγή που γνωρίζει την κατάσταση.

Η συνεδρίαση άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, καθώς οι βουλευτές ζητούσαν πληροφορίες σχετικά με το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν, τη στρατηγική και τους στόχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι βουλευτές έθεσαν επίσης ερωτήματα - που παραμένουν αναπάντητα - σχετικά με την επίθεση σε συγκρότημα σχολείου κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Με πληροφορίες από ΑP