Προειδοποιεί ότι «αν το Ιράν δεν δεχτεί την συμφωνία που προτείνει, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα».

Με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη εκ νέου για τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και την κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, υιοθετώντας ιδιαίτερα σκληρή ρητορική και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καταστροφικών ενεργειών κατά κρίσιμων υποδομών της Τεχεράνης.

Στην τοποθέτησή του, κατηγόρησε το Ιράν ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας πως σημειώθηκαν πυρά στα Στενά, τα οποία –όπως ανέφερε– κατευθύνθηκαν ακόμη και προς γαλλικό και βρετανικό πλοίο.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αμερικανικοί απεσταλμένοι πρόκειται να μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για επαφές, ενώ σχολίασε τις δηλώσεις της Τεχεράνης περί κλεισίματος των Στενών, λέγοντας πως στην πράξη αυτά έχουν ήδη τεθεί υπό έλεγχο από τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η κατάσταση αυτή έχει σοβαρό οικονομικό κόστος για το Ιράν, κάνοντας λόγο για απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων ημερησίως, την ώρα που –όπως σημείωσε– οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υφίστανται αντίστοιχες επιπτώσεις. Μάλιστα, ανέφερε ότι πλοία κατευθύνονται ήδη προς αμερικανικές πολιτείες για ενεργειακές φορτώσεις.

Κλείνοντας, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να προτείνει μια «δίκαιη» συμφωνία προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας τη να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο συμφωνίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε πλήγματα κατά βασικών ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών της χώρας.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», προσθέτοντας πως θα θεωρούσε τιμή του να κάνει αυτό που –όπως ανέφερε– «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».