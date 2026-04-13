Το ΥΠΕΞ απορρίπτει πλήρως τις δηλώσεις που, όπως τονίζει, στοχεύουν στην πρόκληση και στην αποσταθεροποίηση, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Κύπρου για υπεύθυνη στάση και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν έδωσε η Κύπρος, με το Υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι η εξωτερική της πολιτική ασκείται με συνέπεια και υπευθυνότητα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας.

Στην ανακοίνωση, η Κύπρος επισημαίνει ότι δεν έχει αναθεωρητικές επιδιώξεις ούτε βλέψεις ηγεμονίας στην περιοχή, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Τουρκία. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους δηλώσεις επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την περιοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το ΥΠΕΞ της Κύπρου

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».