Οι πληροφορίες της Corriere della Sera και η απάντηση του ιταλικού μουσείου.

Θύμα χάκερ έπεσε η πινακοθήκη Ουφίτσι, το μουσείο της Φλωρεντίας που φιλοξενεί μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα τέχνης της Ιταλίας.

Έπειτα από δημοσίευμα της Corriere della Sera, από το μουσείο επιβεβαίωσαν την κυβερνοεπίθεση, η οποία έγινε την 1η Φεβρουαρίου, αλλά επέμειναν πως δεν εκλάπησαν κωδικοί, ή χάρτες ασφαλείας, όπως και ότι δεν χάθηκαν πληροφορίες.

Επίσης, από το Ουφίτσι διευκρίνισαν ότι η μεταφορά αντικειμένων σε θησαυροφυλάκια- συμπεριλαμβανομένων θησαυρών της εποχής των Μεδίκων- δεν είχε σχέση με την κυβερνοεπίθεση, αλλά έγινε λόγω ανακαινίσεων που είναι σε εξέλιξη.

Ακόμα, σε ανακοίνωση, το Ουφίτσι ανέφερε ότι δεν παραβιάστηκαν τηλέφωνα εργαζομένων, ενώ η μόνη αναστάτωση που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση ήταν ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αποκατάσταση των αντιγράφων ασφαλείας.

Σε ό,τι αφορά στην αντικατάσταση των καμερών ασφαλείας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο της Corriere della Sera, από το μουσείο ανέφεραν ότι ήταν κάτι που είχε προτείνει η αστυνομία από το 2024. Η εν λόγω αναβάθμιση επισπεύστηκε μετά την κλοπή πολύτιμων θησαυρών από το Λούβρο.

Τι αναφέρει η Corriere della Sera

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας, οι χάκερ έκλεψαν κωδικούς ασφαλείας που ελέγχουν τους συναγερμούς και τις εισόδους. Η Corriere della Sera αναφέρει πως με αυτό τον τρόπο οι δράστες ξέρουν πλέον πού βρίσκονται οι κάμερες ασφαλείας και από ποια σημεία μπορεί να περάσει όποιος θέλει να κλέψει κάποιο από τα πολύτιμα έργα τέχνης.

Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι χάκερ έστειλαν στο προσωπικό τηλέφωνο του διευθυντή του Ουφίτσι, Σιμόνε Βέρντε, μήνυμα με το οποίο ζητούσαν σημαντικό ποσό, προκειμένου να μην πουλήσουν τα ευαίσθητα στοιχεία που απέσπασαν.

Εξάλλου, η εφημερίδα αναφέρει ότι εκλάπη το σύνολο του ψηφιακού αρχείου του μουσείου, το οποίο ήταν αποτέλεσμα δεκαετιών ακούραστης επαγγελματικής προσπάθειας. Από το Ουφίτσι ανέφεραν πως υπάρχει πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου.

Το θέμα δεν άργησε να πάρει πολιτικές διαστάσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός, Ματέο Ρέντσι- που έχει διατελέσει δήμαρχος Φλωρεντίας- επιτέθηκε στην κυβέρνηση και κατηγόρησε τον υπουργό Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, ότι απέτυχε να προστατεύσει ένα από τα πιο εμβληματικά πολιτιστικά ιδρύματα στην πόλη του.

«Χάκερ επιτίθενται στο Ουφίτσι και απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά μας. Τι κάνει ο υπουργός Τζούλι;», διερωτήθηκε. «Τι κάνει η Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας. Ή μήπως τα χρήματα των Ιταλών πηγαίνουν απλά σε λογισμικό όπως το Paragon που κατασκοπεύει δημοσιογράφους;», συμπλήρωσε σε ανάρτηση.

Η κυβερνοεπίθεση στο Ουφίτσι έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας λίγες εβδομάδες αφού εκλάπησαν τρεις πίνακες, των Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς, από μουσείο κοντά στην Πάρμα.

Με πληροφορίες από Reuters, Politico, ΑΠΕ-ΜΠΕ