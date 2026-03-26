Έρευνα των ιταλικών αρχών για την απάτη που κατήγγειλε η ηθοποιός.

Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη σε βάρος της Ούρσουλα Άντρες.

Τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι προέρχονταν από ξέπλυμα χρήματος σε βάρος της ηθοποιού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν. Ανάμεσά τους είναι ένα πολυτελές ακίνητο στα περίχωρα της Φλωρεντίας- με αμπελώνες και ελαιώνες- έργα τέχνης και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η Άντρες είχε απευθυνθεί στις ελβετικές αρχές, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα απάτης από άτομα που διαχειρίζονταν τα οικονομικά της, μέσω «εξαιρετικά αδιαφανών» συναλλαγών, σύμφωνα με την ιταλική οικονομική αστυνομία.

Από τις έρευνες εντοπίστηκαν «σημαντικές σχέσεις» κάποιων από αυτών των συναλλαγών με την Ιταλία και ιδιαίτερα την περιοχή της Φλωρεντίας, κάτι που έκανε τις αρχές της χώρας να παρέμβουν.

Τα κλεμμένα κεφάλαια επενδύθηκαν σε ξένες εταιρείες, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια διοχετεύτηκαν μέσω συναλλαγών με σκοπό την απόκρυψη της πηγής τους. Εντοπίστηκαν στην αγορά 11 ακινήτων, 14 κτημάτων που καλλιεργούνται ως αμπελώνες και ελαιώνες, σε έργα τέχνης και άλλα περιουσιακά στοιχεία, στη Φλωρεντία και την Τοσκάνη. Οι ιταλικές αρχές δεν διευκρίνισαν αν έγιναν συλλήψεις.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ελβετική εφημερίδα Blick, τον Ιανουάριο, η 90χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι ο επί χρόνια οικονομικός σύμβουλός της- που πλέον δεν ζει- της υπεξαίρεσε 18 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ), σε περίοδο 8 ετών.

«Είμαι ακόμα σε σοκ. Επιλέχθηκα σκόπιμα ως θύμα», είχε πει η Άντρες. «Μου έλεγαν ψέματα ξεδιάντροπα και εκμεταλλεύονταν την καλή θέλησή μου με έναν ύπουλο, εγκληματικό τρόπο, για να μου πάρουν τα πάντα. Εκμεταλλεύθηκαν την ηλικία μου», είχε συμπληρώσει.

Πηγή: Reuters, AP