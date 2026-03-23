Ο Ζοσπέν υπηρέτησε ως επικεφαλής της κυβέρνησης υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ζοσπέν υπηρέτησε ως επικεφαλής της κυβέρνησης υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ζακ Σιράκ από το 1997 έως το 2002, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «συγκατοίκησης» (cohabitation), όρος που χρησιμοποιείται στη Γαλλία όταν ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός προέρχονται από αντίθετα πολιτικά στρατόπεδα.

Πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 1981 ως το 1988 και στη συνέχεια από το 1995 ως το 1997, ο Λιονέλ Ζοσπέν ήταν επίσης υποψήφιος, χωρίς επιτυχία, στις προεδρικές εκλογές του 1995 και στη συνέχεια σ' εκείνες του 2002, στις οποίες είχε προκριθεί στο δεύτερο γύρο ο ηγέτης της άκρας δεξιάς Ζαν-μαρί Λεπέν, και όχι ο Λιονέλ Ζοσπέν.

Με πληροφορίες από Reuters