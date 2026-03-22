Ικανοποίηση από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία.

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας δήλωσε ότι «το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027 στην Γαλλία.

Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, όπου αναδείχθηκε νικητής εξασφαλίζοντας περισσότερο του 50% των ψήφων, είναι μία «πρόγευση» των επόμενων προεδρικών εκλογών, και «η μάχη θα είναι σφοδρή», δήλωσε ο Εμανουέλ Γκρεγκουάρ πριν κατευθυνθεί προς το Δημαρχείο διασχίζοντας τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας με ένα Vélib, ένα ποδήλατο ελεύθερης χρήσης, σύμβολο της πολιτικής των σοσιαλιστών στην πόλη, που εκλέγει σοσιαλιστή δήμαρχο εδώ και 25 χρόνια.

Με την αποχή να κινείται στο υψηλό επίπεδο του 40% πραγματοποιήθηκε σήμερα ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στην Γαλλία, τα αποτελέσματα των οποίων έδωσαν λίγο-πολύ το δικαίωμα στους εκπροσώπους όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε ικανοποιημένο διότι κατάφερε να κερδίσει πολλες από τις μεγάλες πόλεις, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές από αυτές, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι - όπου οι πρώτες εκτιμήσεις φέρουν τον υποψήφιο του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ να κερδίζει, δεν είχε την υποστήριξη της Ανυποτάκτης Γαλλίας, του Ζαν Λικ Μελανσόν.

Το κεντροδεξιό Ρεμπουμπλικανικό, δήλωσε επίσης ικανοποιημένο διότι, όπως είπε εκπρόσωπος του, είναι «η πρώτη πολιτική δύναμη των δημοτικών εκλογών» κερδίζοντας ένα σημαντικό αριθμό από τους περίπου 3.500 δήμους και κοινότητες που έχει Γαλλία.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δήλωσε ικανοποιημένο διότι εδραίωσε την παρουσία του σε έναν πολύ σημαντικό αριθμό δημοτικών συμβουλίων ενώ κέρδισε και κάποιες σημαντικές πόλεις, όπως η Νικαια, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, η Ανυπότακτη Γαλλία, δήλωσε και αυτό ικανοποιημένο στο βαθμό που διεύρυνε την παρουσία του στους δήμους και τις κοινότητες της Γαλλίας κερδίζοντας επίσης δημαρχίες σημαντικών πόλεων.

Τέλος την ικανοποίησή του εξέφρασε και εκπρόσωπος του κόμματος Αναγέννηση το οποίο στηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν λέγοντας πως διπλασίασε τις δυνάμεις του στους δήμους και τις κοινότητες.