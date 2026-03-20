Ομάδα ανέλαβε την ευθύνη, κάνοντας λόγο για «χτύπημα» κατά της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας, με τις τσέχικες Αρχές να μην επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή,20/03, σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Πάρντουμπιτσε, στην ανατολική Τσεχία, ερευνάται ως πιθανή τρομοκρατική επίθεση, έπειτα από ανάληψη ευθύνης από άγνωστη μέχρι σήμερα ομάδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση που διαχειρίζεται η εταιρεία LPP Holding, η οποία το 2023 είχε ανακοινώσει συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία αμυντικών συστημάτων Elbit Systems για την ανάπτυξη drones.

Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε, μέσω email προς τσεχικά μέσα ενημέρωσης, μια άγνωστη οργάνωση που αυτοαποκαλείται «The Earthquake Faction». Στο μήνυμά της, η ομάδα χαρακτήρισε την εγκατάσταση ως «επίκεντρο της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρώπη» και υποστήριξε ότι στόχος της επίθεσης ήταν να διαταραχθούν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε όλα τα τμήματα της αυτοκρατορίας εκ των έσω με κάθε αποτελεσματικό μέσο», ανέφερε η ομάδα, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που φέρεται να δείχνει τον εμπρησμό. Οι αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του υλικού.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Lubomír Metnar, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη για το συμβάν, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα, με τις έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πραγματογνωμοσύνες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες. Από την εμπρηστική επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Andrej Babiš χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό».

Το Ισραήλ αποτελεί βασικό εταίρο της Τσεχίας στην ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων αεράμυνας, παρέχοντας προηγμένες τεχνολογίες και ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία τσεχικών εταιρειών. Η συνεργασία περιλαμβάνει συμβάσεις που ξεπερνούν τα 540 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το σύστημα SPYDER, με τη συμμετοχή της τσεχικής βιομηχανίας να αγγίζει το 30% του έργου.

Παράλληλα, η Elbit Systems συνεργάζεται και με εταιρείες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ρουμανία, η Γερμανία και η Ολλανδία.