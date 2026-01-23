Αισθητή στη Λέσβο η σεισμική δόνηση.

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής, ο οποίος έγινε αισθητός και στη Λέσβο.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 23:24 (ώρα Ελλάδας) και ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Σιντιργκί στο Μπαλίκεσιρ του Μαρμαρά. Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Τουρκίας, αλλά και στη Μυτιλήνη. Νωρίτερα, στις 15:30, σημειώθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.