Στην εκτόνωση της βίας στις διαδηλώσεις του Ιράν στάθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (14/1) ότι ενημερώθηκε πώς η δολοφονία διαδηλωτών στο Ιράν από τις δυνάμεις αφαλείας επρόκειτο να σταματήσουν. Την ίδια στιγμή, η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης κορυφώνεται.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε σχετικά με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, «οι δολοφονίες σταματούν» δίχως να υφίσταται επί του παρόντος σχέδιο των ιρανικών αρχών για εκτελέσεις.

Πάνω από 3.000 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις και προσαγωγές διαδηλωτών.