Η Μινεσότα παραμένει στο επίκεντρο μιας οξείας σύγκρουσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς η μαζική επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης του Τραμπ πυροδότησε θάνατο, φόβο και οργή, οδηγώντας την πολιτεία αλλά και τις πόλεις της Μινεάπολης και Σεντ Πολ να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Η πολιτεία της Μινεσότα και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της κατέθεσαν αγωγή τη Δευτέρα κατά της κυβέρνησης Τραμπ, επιχειρώντας να σταματήσουν την «εκστρατεία» Τραμπ κατά των μεταναστών, η οποία οδήγησε στην δολοφονία μιας γυναίκας από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη.

Η πολιτεία, μαζί με τη Μινεάπολη και το Σεντ Πολ, υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία και άλλες συνταγματικές προστασίες, ενώ με την αγωγή ζητούν την έκδοση προσωρινής διαταγής για την αναστολή της επιχείρησης ή τον περιορισμό της.

«Αυτό είναι, στην ουσία, μια ομοσπονδιακή εισβολή στις Δίδυμες Πόλεις της Μινεσότα και πρέπει να σταματήσει», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Κιθ Έλισον.

«Αυτοί οι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, επιθετικοί και ένοπλοι πράκτορες του ομοσπονδιακού κράτους έχουν τρομοκρατήσει τη Μινεσότα με την παράνομη συμπεριφορά τους».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δεσμευτεί να αναπτύξει περισσότερους από 2.000 αξιωματικούς μετανάστευσης στη Μινεσότα και δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις από τον Δεκέμβριο. Από την πλευρά της, η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχει χαρακτηρίσει την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη δράση επιβολής που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Η ένταση κορυφώθηκε ξανά τη Δευτέρα, πέντε ημέρες μετά τον πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ στο κεφάλι από αξιωματικό της ICE, ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του SUV της.

{https://www.youtube.com/watch?v=tbl643FzLMA}

Από μια μαζική αποχώρηση μαθητών από το σχολείο μέχρι τις επισκέψεις σε ένα μνημείο καλυμμένο με λουλούδια στη μνήμη της Γκουντ και τη χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση συγκεντρώσεων, η Μινεάπολη παρέμεινε σε αναβρασμό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες διαδηλώσεις ή αγρυπνίες σε ολόκληρη την χώρα για να τιμηθεί η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών και να καταδικαστούν με έντονο τρόπο οι τακτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Από την έναρξη της ανάπτυξης δυνάμεων στις Δίδυμες Πόλεις, ακτιβιστές, που παρακολουθούν πράκτορες της ICE να πλημμυρίζουν τους δρόμους, προειδοποιούν με σφυρίχτες τους μετανάστες, ενώ αυτόπτες μάρτυρες έχουν επανειλημμένα αναρτήσει βίντεο που δείχνουν ομοσπονδιακούς αξιωματικούς να χρησιμοποιούν δακρυγόνα για να αποτρέψουν το κοινό από το να τους ακολουθεί.

Η αγωγή της Μινεσότα κατηγορεί τη ρεπουμπλικανική κυβέρνηση Τραμπ ότι παραβιάζει τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου, στοχοποιώντας μια προοδευτική πολιτεία που κλίνει προς τους Δημοκρατικούς και είναι φιλική προς τους μετανάστες.

«Μας στοχοποιούν με βάση το πώς μοιάζουμε και πώς μιλάμε. Οι κάτοικοί μας φοβούνται. Και ως τοπικοί αξιωματούχοι έχουμε ευθύνη να δράσουμε», δήλωσε η δήμαρχος του Σεντ Πολ, Κάολι Χερ, η οποία γεννήθηκε στο Λάος.

{https://www.youtube.com/watch?v=XtgOj6qbtiI}

Σε απάντηση, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, κατηγόρησε τους αξιωματούχους της Μινεσότα ότι αγνοούν τη δημόσια ασφάλεια.

«Η δουλειά του προέδρου Τραμπ είναι να προστατεύει τον αμερικανικό λαό και να εφαρμόζει τον νόμο - ανεξάρτητα από το ποιος είναι δήμαρχος, κυβερνήτης ή γενικός εισαγγελέας μιας πολιτείας», δήλωσε η ΜακΛάφλιν. «Αυτό κάνει η κυβέρνηση Τραμπ· έχουμε το Σύνταγμα με το μέρος μας και ανυπομονούμε να το αποδείξουμε στο δικαστήριο».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τον πράκτορα μετανάστευσης που πυροβόλησε τη Γκουντ, λέγοντας ότι η ίδια και το όχημά της συνιστούσαν απειλή. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση έχει απορριφθεί ευρέως από τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, αλλά και τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επίσης μια νέα αγωγή για παρόμοια επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης στο Ιλινόι.

Περισσότερα από 4.300 άτομα συνελήφθησαν πέρυσι στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Midway Blitz», καθώς μασκοφόροι πράκτορες σάρωσαν την περιοχή του Σικάγο. Η αγωγή της πόλης και της πολιτείας αναφέρει ότι η εκστρατεία είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα, κάνοντας τους κατοίκους να φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους.

Οι Αμερικανοί αντιστέκονται στην καταστολή Τραμπ

Εκατοντάδες μαθητές αποχώρησαν τη Δευτέρα από το λύκειο Roosevelt στη Μινεάπολη, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν ρίξει την περασμένη εβδομάδα δακρυγόνα σε μαθητές και προσωπικό. Ενήλικες με φωσφορίζοντα γιλέκα ρύθμιζαν την κυκλοφορία, ενώ πολλοί γονείς, απόφοιτοι του Roosevelt, εμφανίστηκαν φορώντας παλιά σχολικά ρούχα.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Έξω η ICE» και «Καλώς ήρθατε στην Panem» - αναφορά στη δυστοπική κοινωνία της σειράς βιβλίων «Οι Αγώνες Πείνας».

Πράκτορες έριξαν επίσης δακρυγόνα για να διαλύσουν πλήθος ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί για να δει τις συνέπειες τροχαίου ατυχήματος, λίγα τετράγωνα από το σημείο όπου σκοτώθηκε η Γκουντ. Το πλήθος συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει την ανάκριση ενός άνδρα από πράκτορες που είχαν πέσει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.

{https://www.youtube.com/watch?v=EVa2PeSPIfY}

«Χαίρομαι που δεν με πυροβόλησαν ή κάτι τέτοιο», είπε στους δημοσιογράφους ο Κρίστιαν Μολίνα.

Στο Σεντ Κλάουντ, 65 μίλια βορειοδυτικά της Μινεάπολης, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από μια περιοχή με καταστήματα που ανήκουν σε Σομαλούς, όταν διαδόθηκε η είδηση ότι δεκάδες αξιωματικοί της ICE βρίσκονταν εκεί.

Στο μεταξύ, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, οι ομοσπονδιακές αρχές άσκησαν κατηγορίες σε υπήκοο Βενεζουέλας, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που δέχτηκαν πυροβολισμούς εκεί την Πέμπτη από την Συνοριοφυλακή.Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε το αγροτικό του όχημα για να εμβολίσει όχημα της Συνοριοφυλακής και να διαφύγει από το σημείο μαζί με μια γυναίκα.

Και οι δύο τραυματίστηκαν και τελικά συνελήφθησαν.

Πηγή: Associated Press