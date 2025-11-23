Πληροφορίες για τραυματίες για ζημιές. Τι ισχυρίζεται ο ισραηλινός στρατός.

Το Ισραήλ βομβάρδισε χωρίς προειδοποίηση τα νότια προάστια της Βηρυτού, κλιμακώνοντας την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού, χτυπώντας, όπως ισχυρίζεται, έναν πράκτορα της Χεζμπολάχ στη Νταχίγιε.

{https://x.com/SuppressedNws1/status/1992587076462932313}

Η επίθεση της Κυριακής είναι η τελευταία κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας που υπέγραψε το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ πριν από ένα χρόνο για να τερματίσει τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν σε πλήρη πόλεμο.

Στη σύντομη ανακοίνωσή του στο X, ο ισραηλινός στρατός δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες για αυτό που χαρακτήρισε «ακριβές χτύπημα» ενώ ούτε η Χεζμπολάχ έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας ανταποκριτής του Εθνικού Πρακτορείου Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι μια εχθρική αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια στόχευσε μια πολυκατοικία στο Χαρέτ Χρέικ. Αναφέρθηκαν τραυματισμοί και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε αυτοκίνητα και γύρω κτίρια.

Δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στο στοχευμένο κτίριο στην οδό Αλ-Αρίντ στο Χαρέτ Χρέικ. Ασθενοφόρα έφτασαν αμέσως στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

{https://x.com/BarakRavid/status/1992585491850662204}

Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού ήταν ορατό στην πολυσύχναστη γειτονιά Haret Hreik, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δεκάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται γύρω από την περιοχή της επιδρομής, η οποία φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε ένα κτίριο.

Δεν υπήρξαν πληροφορίες για θύματα.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Souhaib Jawher, μη μόνιμος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικής Πολιτικής, δήλωσε για τον πιθανό στόχο: «Πιστεύω ότι ο Tabatabai ήταν αυτός που αναδιοργάνωσε την στρατιωτική ηγεσία της Χεζμπολάχ και η στόχευση των νότιων προαστίων της Βηρυτού αποτελεί ένδειξη ότι το λιβανέζικο κράτος δεν έχει εγγυήσεις κατά της επέκτασης τέτοιων επιθέσεων».

Είπε ότι πρόκειται για «ένα μέσο άσκησης πίεσης και δεν υπάρχει καταστροφική απόφαση που να συνιστά χερσαία εισβολή, εφόσον η ατμόσφαιρα είναι ανοιχτή σε βομβαρδισμούς και δολοφονίες».

{https://x.com/BarakRavid/status/1992585782595407925}

«Οι ΗΠΑ γνώριζαν ήδη»

Να σημειωθεί πως το Ισραήλ πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο και έχει επίσης επιτεθεί στην πρωτεύουσα Βηρυτό αρκετές φορές, αλλά η πρωτεύουσα δεν έχει πληγεί τους τελευταίους μήνες.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στον νότιο Λίβανο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

«Οι ΗΠΑ γνώριζαν ήδη πριν από λίγες ημέρες ότι το Ισραήλ επρόκειτο να κλιμακώσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, αλλά δεν γνώριζαν εκ των προτέρων την ώρα, τον τόπο και τον στόχο της επίθεσης» ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ενώ ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως «το Ισραήλ δεν μας ενημέρωσε εκ των προτέρων για την επίθεση».